Musizieren in den Ferien

Fünf Tage lang fand in der Volksschule Zwentendorf das beliebte Music Camp der Music and Dance Factory Zwentendorf statt. Gemeinsames Musizieren im großen Orchester stand in dieser Woche im Vordergrund. 36 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und achtzehn Jahren waren begeistert bei der Sache. Das große Abschlusskonzert am letzten Nachmittag war der krönende Abschluss, wo das Erlernte dem Publikum vorgestellt wurde. Mit den Teilnehmern engagierten sich die Lehrer Silvia Gelos, Barbara Neubauer, Verena Gharib, Nadja Plattner, Denise Berger, Hannah Schar, Roman Haas, Gernot Haidegger, Maximilian Weninger, Günter Tretter und Dominik Berger.