Chor und Pferde vereint mit Musik

Trotz kühlem Wetter konnten der Kirchenchor Heiligeneich und die Reiterinnen der ABC Ranch Trasdorf die zahlreichen BesucherInnen musikalisch und besonders auch durch aufwändige Kostüme für einige Zeit nach Afrika zum „König der Löwen“ mitnehmen. „Der ewige Kreis“, „Ich will jetzt gleich König sein“, „Kann es wirklich Liebe sein“ und andere Highlights durften dabei nicht fehlen, wobei alle Solostimmen und Chöre von SängerInnen des Kirchenchors live gesungen wurden. Zu jedem Stück wurde eine gerittene Showfigur dargeboten, bei der die einzelnen Charakter aus dem Musical wunderbar dargestellt wurden. In dieser Weise wurde auch ein Blick nach America und zu weiteren Musical-Hits gewagt. Vertreten waren dabei unter anderem „West Side Story“, „Cats“ und „Hair“ sowie „Frozen“, „Sister Act“ und „We will rock you“. Schließlich kehrte Simba als König der Löwen zurück und mit dem ewigen Kreis endete ein abwechslungsreicher Ausflug zu vielerlei Musicals.

Im Anschluss sorgten unter anderem Siegfried Resch und Familie Herbert Muck sowie das Team der ABC Ranch für kulinarische Köstlichkeiten.

