Gebrüder Hollweg aus St. Andrä-Wördern erobern Mörbisch

Dass die Hollwegs eine musikalische Familie sind, ist über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. Jetzt erobern die beiden ältesten Söhne Timotheus und Aeneas die Musicalbühne. Und zwar nicht irgendeine, sondern mit Mörbisch gleich die größte Österreichs.

Gegeben wird dort heuer „Mamma Mia“, die Erfolgsproduktion mit beliebten Hits der Pop-Gruppe Abba. Für die beiden Studenten, die gerade an der Musik- und Kunstuniversität Wien zu Musicaldarstellern ausgebildet werden, geht damit schon jetzt einer von vielen Träumen in Erfüllung. „Wir haben an der Audition für die Show teilgenommen und wurden genommen“, erzählt Aeneas. Dass Timotheus dann die Rolle des jungen Liebhabers Sky angeboten wurde und Aeneas die Rolle des Pepper, war dann aber doch noch eine Überraschung. „Alfons Haider rief an und sagte nur: Burschen, das wird ein aufregender Sommer für euch“, schildert Timotheus.

Aus 250 Bewerbern an renommierter Musicalschule aufgenommen

Niemals hätten sich die beiden erhofft, in ihrem zweiten Studienjahr ein derartiges Angebot zu bekommen. Schon die Chancen, an einer der renommiertesten Musicalschulen Europas überhaupt aufgenommen zu werden, waren auf den ersten Blick schlecht. 250 Bewerber gab es für den Jahrgang - acht wurden genommen, nur vier Männer. Trotzdem haben Timotheus UND Aeneas es geschafft: „Unser Studium dauert vier Jahre, ist sehr anspruchsvoll und abwechslungsreich.“ Die Brüder bekommen Gesangsunterricht, lernen Ballett-, Jazz- und Stepptanz, haben Unterricht in Schauspiel, Musiktheorie, Improvisation, Sprechen, Bühnenkampf und Theaterpädagogik: „Wir sind also wirklich von früh bis spät gefordert – körperlich und geistig.“

Schweißtreibende Arbeit und Unterstützung vom Produktionsteam

Für die derzeit laufenden Proben wurden die angehenden Musicalstars von der Universität freigestellt. „Die Arbeit ist heiß und schweißtreibend. Das Bühnenbild schaut nicht nur aus, wie ein griechisches Dorf, es ist eines“, berichten Timotheus und Aeneas, „in einer Abendvorstellung legt man hier sechs bis sieben Kilometer zurück.“

Jegliche Unterstützung bekommen sie vom Produktionsteam rund um Regisseur Andreas Gergen, Dirigent und musikalischer Leiter Michael Schnack und Choreograph Jonathan Huor, denn: „Die Erwartungen an uns sind hoch und natürlich schauen viele auf uns, weil wir Brüder sind und sehr früh in unserer Ausbildung auf der Bühne stehen.“