Robin Hood ganz anders im Steinbruch Winzendorf

Als Autor ist Fritz Schindlecker in vielen Sparten zu Hause: Buch, Fernsehen, Kabarett, Theater, man möchte fast sagen „was auch immer“, der Langenlebarner schreibt es.

Jetzt mit „Robin Hood - Kampf um Nottingham“ erstmals ein Musical für die Festspiele im Steinbruch Winzendorf. Wobei auch dieses Genre für den Routinier nicht wirklich neu ist, verfügt er doch über jede Menge musikalische Kabarett Simpl Erfahrung.

Fritz Schindlecker gestaltete Robin Hood als Fantasy Drama neu. Foto: privat

„20 Jahre Cover Versions schreiben hilft schon ein bisserl weiter“, sagt Schindlecker. Selbst Winzendorf ist für ihn kein Neuland: In den Jahren 2016 bis 2019 bereitete er Karl May für die dortige Bühne auf. Aber zurück zu Robin Hood. Schindlecker schrieb die Texte, die Melodien kommen von Erwin Kiennast, einem Komponisten, der unter anderem eine Vielzahl von Soundtracks für die Fernseh-Serie Universum lieferte. „Wir kennen einander seit mehr als 20 Jahren und wollten schon immer zusammenarbeiten, jetzt hat es geklappt“, erzählt Schindlecker.

So vielfältig Kiennasts Melodien sind (die Anleihen reichen von Puccini bis Rammstein), so originell ist Schindleckers Neuerzählung. Zu bekannten Leitmotiven (etwa dem sozialdemokratischen der Umverteilung oder den diversen Machtintrigen) setzt der Autor einen Fantasy-Kunstgriff und fügt die mystische Kriegsgöttin Boudica ein. Sie will den Angelsachsen Robin Hood helfen, die Normannen aus Nottingham zu vertreiben. Letztlich entscheidet sich der Titelheld aber für Liebe (zu seiner Marian) und Freundschaft (zu Richard Löwenherz) und gegen den Nationalstolz.

„Umgesetzt wird das Ganze von einem wunderbaren Ensemble mit Martin Exel als Spiritus Rector“, sagt Schindlecker. Beeindruckend sei etwa die Leistung der 28 Jahre jungen Johanna Weinstich, die in der Doppelrolle Lady Jane/Boudica „zwei eher bösartige, zehn Jahre ältere Frauen perfekt darstellt“. Zu sehen ist der Kampf um Nottingham von 16. bis 31. Juli im Steinbruch Winzendorf.

