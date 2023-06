Mit viel Elan und Leidenschaft traten die Schülerinnen und Schüler der Musikmittelschule im Danubium auf. Das Stück handelte von vier Jugendlichen, die den ganzen Tag nur vor ihrem Computer sitzen und Videospiele spielen. Eines Tages erscheint ein guter Drache, der die vier dazu bringt nicht nur zu Hause herumzusitzen, sondern die Welt zu entdecken. Daraufhin reisten sie nach Italien, in die Schweiz, nach Frankreich und nach England. Am Ende waren sie nicht mehr nur Freunde in der Computerwelt, sondern trafen sich auch freiwillig persönlich.

Begleitet wurde der Gesang vom Chor unter der Leitung von Anna Hilbinger, Elisabeth Kronaus und Maria Pichlmayr und der Band unter der Leitung von Andreas Schörg und Bernhard Fleißner.

Die Premiere ließen sich unter anderem Bürgermeister Peter Eisenschenk und Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger nicht entgehen.