VS Sieghartskirchen präsentiert „Kwela, Kwela“

In zwei Abend- und einer Vormittagsvorstellung brachte die Volksschule Sieghartskirchen das Musical „Kwela, Kwela“ auf die Bühne des Kulturpavillons und begeisterte damit Publikum und Ehrengäste, wie Fachinspektor für Musik Andreas Gruber und Bürgermeisterin Josefa Geiger.

Mit afrikanischen Rhythmen und Gesangsleistungen auf hohem Niveau, aber auch viel Humor in der Darstellung zeigten die Schüler, was sie bei der Arbeit an diesem Projekt gelernt hatten. Schulleiterin Martha Hollergschwandtner lobte aber nicht nur die Kinder, sondern auch das Lehrerteam. Für die Einstudierung waren Christian Hübner, Elisabeth Koch, Isabella Lackner und Barbara Nast verantwortlich. Am Bühnenbild und den Kostümen wirkten Simone Biri-Langthaler, Susanne Husner, Gabriela Popp und Manuela Wagner mit. David Fohringer-Hackl verstärkte die Band.

Die mittlerweile jahrzehntelange engagierte musikalische Arbeit der Schüler und Pädagogen ermöglichte es der Volksschule Sieghartskirchen, bereits zum dritten Mal mit dem Gütesiegel „Singende Klingende Schule“ in Gold ausgezeichnet zu werden.