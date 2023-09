Zehn Musikkapellen aus dem Bezirk Tulln bei Marschmusikbewertung

Der Blasmusikverein Großweikersdorf-Ruppersthal veranstaltete anlässlich seines 45-jährigen Bestehens ein zweitägiges Musifestl XXL und das Bezirksmusikfest der BAG Tulln-Korneuburg samt Marschmusikbewertung am Hauptplatz in Großweikersdorf. 18 Musikvereine, darunter auch die Gastkapellen aus Allensteig, Langau und Gerersdorf, waren zur Wertung angetreten und begeisterten das zahlreich erschienene Publikum mit großartigen Kürfiguren.

Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger, Landtagsabgeordneter Andreas Bors, Bezirkshauptmann Andreas Riemer, der Landesobmann des NÖ Blasmusikverbands Bernhard Thain und sein Vorgänger Peter Höckner sowie Bürgermeister Alois Zetsch.

91 von 100 Punkten für den Gastgeber

Unter der Stabführung von Manuel Huber konnte der Blasmusikverein Großweikersdorf-Ruppersthal in der Höchststufe E bei der Marschwertung 91 Punkte erreichen. Als Kürfigur wurde in Anlehnung an das Jubiläumsjahr die Zahl 44 dargestellt, die sich in einen 45er verwandelte. Die Musikerinnen und Musiker sangen während der Showvorführung das von den Flippers bekannte Lied „Wir sagen Dankeschön“ mit adaptiertem Text.

Ebenfalls 91 von 100 Punkten in der Stufe E erreichten die Stadtkapelle Tulln und der Musikverein Sieghartskirchen während die Blasmusik Königstetten auf 92,5 Punkte kam. Insgesamt nahmen zehn Musikkapellen aus dem Tullner Bezirk teil. In der Jury bildeten Thomas Wurm, Martina Kral und Matthäus Rößler.

Noch mehr Musik und beste Stimmung

Nach der Marschmusikbewertung gab es zunächst böhmisch-mährische Blasmusik von Bradlmasowa im Festzelt zu hören. Danach begeisterte die oberösterreichische Band Heavy Brass Connection mit einem Mix aus traditioneller Blasmusik und modernen Hits die Gäste. Den Frühschoppen am Sonntag gestaltete die Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung.