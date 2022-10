Große Erfolge für Musikschule Region Wagram

Rund 5.000 Musikerinnen und Musiker stellten sich in den vergangenen Jahren den Herausforderungen bei „Musik in kleinen Gruppen“ auf Bezirks- und auf Landesebene. Zum Bundeswettbewerb konnten sich daraus die 49 besten Ensembles aus Österreich und Südtirol qualifizieren.

Drum X2 mit Jakob Erdler und Benedikt Wieser schaffte es, bei den zehn ausgewählten Formationen dabei zu sein, die in das große Finale in Wels einzogen.

Die beiden jungen Künstler haben sich neben Schlagwerk auch auf Stabspiele (Marimba und Vibraphon) spezialisiert. Benedikt und Jakob sind Schüler von Peter Vorhauer-Krenn an der Musikschule Region Wagram. Weiters werden sie an der Universität für Musik in Wien von Josef Gumpinger betreut. Mit ihrer Darbietung von Astor Piazzollas „Café 1930“ überzeugten sie die Jury und das Publikum gleichermaßen.

Die zweite Gruppe vom Wagram, XBrothers mit Felix und Maximilian Gumpinger, wurde Sieger in der Altersgruppe bis zwölf Jahre.

Musikschulleiter Markus Holzer ist sehr stolz: „Ein außergewöhnlicher Pädagoge Peter Vorhauer-Krenn und besondere Talente – was will man mehr! Alle vier jungen Künstler haben bei uns die ersten musikalischen Schritte gelernt. Der Weg vom Anfänger bis hin zur Universität Wien wurde an unserem Institut beschritten. Der Sieg beim Bundeswettbewerb ‚Musik in kleinen Gruppen‘ ist einer der größten Erfolge, den unsere Schule jemals erzielen konnte.“

