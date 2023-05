Musikalischer Abend beim BG/BRG Tulln

Das abwechslungsreiche Programm wurde vom Chor und Ensemble der Schule (Vera Krska), den Klassen 1A (Helene Dockner), 1B (Doris Neubacher), 5A und der Lehrerband „La Banda de Profes“ (Stefanie Wieser) gestaltet. Die SchülerInnen der unverbindlichen Übung „Tontechnik“ (Mathias Tropper) sorgten für die perfekte Ton- und Lichtmischung.

Aber auch das sehr zahlreich erschienene Publikum wurde miteingebunden. So mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Einsingen rhythmische und melodische Treffsicherheit beweisen und am Ende des ersten Teils sogar einen afrikanischen Kanon a cappella und mit Choreografie erarbeiten. Nach dieser mit Bravour bestandenen Prüfung konnte man sich am, von Theresa Prinz mit Sachspenden der Eltern organisierten Buffet belohnen.

Der musikalische Bogen spannte sich von Liedern aus Österreich, Norwegen bis Südamerika, vom Schlager zu aktueller Popmusik, von sehr ruhigen, stimmungsvollen bis zu mitreißenden Stücken – oft auch mit dazu erarbeiteter Choreografie. Die Begeisterung der musizierenden Schülerinnen Schüler und Lehrerinnen und Lehrer war offensichtlich und wurde mit großem Applaus belohnt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.