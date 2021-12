CD der St. Andäer Musikschüler: Brahms, Beatles & Co.

Das Musikschuljahr 2020/2021 war mit Sicherheit das bisher turbulenteste. Leiter Hermann Gasser hat mit der Lehrerschaft, den Schulkindern und ihren Familien aus Corona eine Tugend gemacht und eine vielschichtige CD aufgenommen.

Hinter dem Titel „Ein musikalischer Querschnitt aus dem Schuljahr 2020/2021“ verbergen sich musikalische Schätze, gespielt von 13 Ensembles. Die CD umfasst klassische Stücke – etwa von Vivaldi, Brahms und Mendelssohn-Bartholdy. Aber auch Pop- und Jazz-Melodien, zum Beispiel von den Beatles, Katy Perry, Red Hot Chilly Peppers oder Herbie Hancock, sind darauf zu

„Ich bin vom Können und der Spielfreude unserer Kinder begeistert. Einfach ein Hörgenuss und eine gelungene Idee, die Corona-Einschränkungen zu überwinden“, so Hermann Gasser.

Martin Heinrich, Geschäftsführender Gemeinderat für Bildung, schließt sich dem Lob an: „Wir von der Gemeindevertretung St. Andrä-Wördern haben die Idee gerne unterstützt und sind sehr stolz auf das Ergebnis. Die große Anzahl von Musizierenden und die Vielfalt der Instrumente unterstreichen die Qualität der Ausbildung, die uns ein wichtiges Anliegen ist.“

„Musik geht ins Ohr und ins Herz“

Bürgermeister Maximilian Titz ergänzt: „Musik geht ins Ohr und ins Herz. Musik macht gute Laune, hilft aber genauso in schweren Stunden. Musik ist eine enorme Bereicherung unseres Lebens. Unsere Musikschule leistet da einen wichtigen Beitrag. Wir sind dankbar für jeden jungen Menschen, der ein Instrument erlernen will. Wir freuen uns auf den Hörgenuss dieser CD und darauf, unsere Kinder bald wieder live in Konzerten zu erleben. “

„Gratulation an alle 53 Schüler und Schülerinnen und an meine elf Kolleginnen und Kollegen für diese tollen Beiträge. Danke, dass ihr trotz allem so motiviert an die Sache herangegangen seid“, so Gasser., „ein herzliches Dankeschön auch an die Eltern. Last but not least ein großes Dankeschön an unsere Marktgemeinde und Sponsoren, die dieses Projekt ermöglicht haben, und an das Tonstudio Lukas Höckner für die Umsetzung.“

Die CD kostet 15 Euro und ist in der Musikschule (telefonisch unter 02242/230420, Mail an musikschule@staw.at, oder direkt in der Direktion), bei Lehrerinnen und Lehrern, im Gemeindeamt, bei Kfz-Technik Ullrich und bei Angela Gruber Wohlfühl AG zu bestellen. Mit dem Reinerlös werden Notenblätter und Instrumente angekauft.