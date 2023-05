Chiara singt „thank you“

Chiara Alina Egger ist eine 17 Jahre junge Singer-Songwriterin aus Tulbing und macht gerade ihren Maturaabschluss im Borg St. Pölten mit sondermusikalischem Schwerpunkt. Sehr früh schon zeigte sich bei Chiara ein auffallendes musikalisches Talent. Seit ihrem sechsten Lebensjahr trainiert sie im Gesangsunterricht ihre Stimme und begann bereits mit zehn Jahren ihre eigenen Songs zu schreiben. Sie entwickelte eine große Leidenschaft für das Singen und Musizieren und auch das Auftreten vor Publikum bereitete ihr von frühester Kindheit an viel Freude.

Chiara konnte nebenbei auch einige Jahre Musical- und Auftrittserfahrung sammeln und im Alter von 11-14 Jahren trat sie vielfach mit zwei Freundinnen auf, mit denen sie gemeinsam eine Band gegründet hatte. Sie komponierten ihre eigenen Songs und gewannen mit nur zwölf Jahren beim „Podium.Jazz.Pop.Rock“ mit ihren Kompositionen im Landeswettbewerb den ersten Preis und im Bundeswettbewerb den dritten Preis.

Diesen April hat Chiara Alina nun ihre erste eigene Single veröffentlicht. Der Song „thank you“ war ein Weihnachtsgeschenk an ihre Eltern und sie drückt damit ihre tiefe Dankbarkeit ihnen gegenüber aus. Sie beschreibt im Lied, welch große Vorbildwirkung ihre Mutter und ihr Vater (Tulbings Gemeinderat Gerald Egger) für sie haben.

Mit dem Produzenten Albert O. Mair und musikalischer Unterstützung von Leonid Leyner an der Viola gestaltete sie ihren Song und ist überglücklich ihn präsentieren zu können. Auch bei der Licht ins Dunkel-Sommergala war sie vertreten und präsentierte ihr außergewöhnliches musikalisches Talent.

In ihren Liedern ist es Chiara wichtig, mit viel Natürlichkeit ihre Stimme einzusetzen und durch die Verwendung echter Instrumente ihre Emotionen und persönlichen Erlebnisse, die sie stark berührt haben, zum Ausdruck zu bringen. Es war immer schon Chiaras großer Traum ein eigenes Lied zu produzieren und zu veröffentlichen, um damit auch andere Menschen mit ihrer Musik berühren zu können.

Talentwettbewerb „Falco goes school“

Außerdem nimmt sie mit ihrem Song „thank you“ beim Talentwettbewerb „Falco goes School“ teil: https://www.falcogoesschool.at/talente-videos-2023/?contest=video-detail&video_id=7095

Um musikalische Talente so früh als möglich zu fördern, startete die Falco Privatstiftung am 19. Februar 2023, an Falco's 66. Geburtstag, unter dem Titel „Helden von heute“ – Falco goes School – nun zum achten Mal einen österreichweiten Talent-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler.

Momentan plant sie, neue Lieder zu produzieren. Außerdem singt die junge Sängerin bei Hochzeiten. Und: Ende September ist sogar ein Konzert geplant.

