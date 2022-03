Menschenrechte in der Musik: Zawichowski im Interview

In diesen Tagen startet das 26. Programm „musik aktuell - neue musik in nö“. Darum sprach die NÖN mit dem Tullner Gottfried Zawichowski von der Musikfabrik NÖ.

NÖN: Können Sie uns kurz die Intentionen dieser Initiative erläutern?

Gottfried Zawichowski: „musik aktuell – neue musik in nö“ ist eine Initiative der Musikfabrik NÖ, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Musik unserer Zeit in die Regionen Niederösterreichs zu bringen. Wir tun das im Auftrag des Landes NÖ und stärken damit die Veranstalterszene im ganzen Land.

"Man glaubt es ja nicht: Es gibt gar nicht so wenig Länder, in welchen die freie Musikausübung politisch erschwert wird - in Afghanistan ist Musik sogar verboten und Musikinstrumente werden verbrannt."

Wie läuft das konkret ab, wer kann sich beteiligen?

Zuerst laden wir einen Künstler (Jahresintendant) ein, ein Jahresthema zu formulieren - im laufenden Jahr 2022 geht es beispielsweise um die Fragen der Menschenrechte in der Musik. Zu diesem Thema laden wir über 500 Kunstschaffenden und Ensembles ein, sich mit einem Projektvorschlag einzubringen. Der Jahresintendant wählt aus diesen Einreichungen rund 50 aus - diese werden an sämtliche Veranstalter Niederösterreichs weitergeleitet mit der Einladung, daraus etwas zu realisieren. Wer das tut, erhält von der Musikfabrik NÖ eine Förderung.

Wie setzt sich das Programm zusammen?

Aufgrund der diesjährigen Themenstellung haben sich erfreulich viele Ensembles gemeldet, die internationalen Background haben. Es sind Ensembles mit afrikanischen Musikern ebenso dabei wie Musik aus Asien oder Lateinamerika. Das Thema „Menschenrechte“ hat viele angesprochen. Man glaubt es ja nicht: Es gibt gar nicht so wenig Länder, in welchen die freie Musikausübung politisch erschwert wird - in Afghanistan ist Musik sogar verboten und Musikinstrumente werden verbrannt.

Warum ist live aufgeführteMusik in der heutigen Zeit so wichtig?

Live gespielte Musik bringt Energie von der Bühne auf das Publikum. Beide brauchen das dringend. Wir haben in den letzten zwei Jahren erlebt, dass Ersatzlösungen wie Streaming-Konzerte oder Zoom-Begegnungen zwar nette Versuche sind, das Konzerterlebnis zu ersetzen - aber letztlich völlig ungeeignet. Außerdem ist nach dem Zusammenbruch des physischen Tonträgerverkaufes das Live-Konzert für die Musiker die einzige Möglichkeit, adäquat für ihre Leistung entlohnt zu werden. Die Künstler haben harte Zeiten hinter sich gebracht - für viele war es existenziell bedrohend: nun gibt es wieder Chancen, an Auftritte zu kommen.

Auf welche Leckerbissen dürfen wir uns in der kommenden Saison besonders freuen?

Es ist für mich schwierig und eigentlich auch nicht angebracht, aus den 115 Konzerten der kommenden „musik aktuell“-Saison irgendwelche Highlights herauszuheben. Unser Jahresintendant Harald Huber (Präsident des Österreichischen Musikrates) hat sich die Aufgabe nicht leicht gemacht und durchwegs spannende und hochqualitative Produktionen ausgewählt. Besonders hinweisen möchte ich aber auf unsere Workshop-Schiene: Wir bieten auch eine ganze Reihe von Weiterbildungsveranstaltungen an - vor allem im Sommer. Schwerpunkt dabei ist Jazz, Weltmusik, Komposition, Improvisation. Da kann man herrliche Tage im Mostviertel oder am Lunzer See verbringen.

Wenn Sie zurückblicken: Worauf sind Sie besonders stolz, was Ihre Arbeit bei der Musikfabrik NÖ betrifft?

Wir sind besonders stolz darauf, wie es uns gelungen ist, mit einer schlanken Verwaltung und schmalem Budget eine derart breite Initiative wie „musik aktuell“ zu betreiben. Denn seit der Gründung 1997 haben wir bereits über 1.600 Konzerte über die Bühne gebracht - und das oft mit Programmen, die nicht unbedingt „mehrheitstauglich“ sind. Selbst in den Pandemie-Monaten gelang es uns, pro Jahr über 10.000 Besucher zu den Veranstaltungen zu bringen. All das beweist, dass das Publikum sehr wohl offen für Neues ist und dies auch dankbar annimmt.

