Seit über 25 Jahren verwendet der Musik-und Gesangverein Tulbing (MGV) seine lieb gewonnene Vereinstracht. Nun war es an der Zeit sie zu erneuern. Darum bemüht sich der MGV ab dem Musikfest intensiver diese zu finanzieren. 110 Musiker müssen neu eingekleidet werden. Eine neue Tracht kostet pro Person etwa 1.000 Euro. Dazu kreierte Obmann Karl Ferstl ein eigenes Computerprogramm, das je nach Spendenstand die „Nackerten“ neu einkleidet. Als Dank für eine Spende hatte man dann die Möglichkeit bei der Tombola mit großartigen Sachspenden teilzunehmen. Man kann weiterhin für die neue Tracht spenden (Raiffeisen Bank, IBAN: AT26 3288 0000 0200 4570).

Eröffnet wurde das zweitägige Fest des MGV mit dem traditionellen Bieranstich durch Rudolf Gratzl, Bürgermeister Thomas Buder und MGV-Obmann Karl Ferstl. Als erste Kapelle spielten die Tulbinger Weissbacher Musikanten mit dem musikalischen Organisator des Musikfestes Karl Hemmelmayer auf.

Als zweite Kapelle wurde die Blasmusik Langenrohr beim Musikfest begrüßt.

Die dritte Kapelle am Samstag waren die Weinviertler Mährischen Musikanten - eine siebenköpfige Formation rund um den Ausnahmetrompeter, Solisten, Flügelhornisten und Kapellmeister Gernot Kahofer. Der Sound, der aus der Besetzung mit fünf Bläsern, einer Ziehharmonika und Schlagzeug entstand, war im nordöstlichen Weinviertel bis dato unbekannt. Da die Musik und der spezielle Sound bei Publikum und Musikern selbst besonderen Anklang fanden, wurde in weiterer Folge bei diversen Veranstaltungen in dieser kleinen Besetzung musiziert.

Am Sonntag gastierte die Trachtenmusikkapelle Wösendorf aus der Wachau. Danach fand eine Vorführung der Oldtimerfreunde Fragnerland und eine Tanzeinlage der Volkstanzgruppe der Landjugend statt. Zum Abschluss spielte die Blaskapelle Tullnerfeld, eine Abordnung der Stadtkapelle Tulln.