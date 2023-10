„Blackoutsch“ als Best-of aus 25 Jahren: Die Vierkanter im Donauhof

Ein a cappella-Konzert der Sonderklasse lieferten Die Vierkanter auf der Kleinkunstbühne im Donauhof Zwentendorf ab. Im 25. Jahr ihres Bestehens sind die vier Vollblutsänger immer noch in gleicher Besetzung am Ball.

Obwohl sie nach so vielen Jahren so manches „outsch“ zwicken könnte, ist die Frage nach der a cappella-Midlife-Crisis völlig unangebracht. Sie bewiesen in ihrem Programm BLACKOUTsch genau das Gegenteil, hielten dem Publikum mit ihren selbstgeschriebenen pointiert-hintergründigen Texten den einen oder anderen Spiegel vor und sind mit ihrem Programm in ganz Österreich unterwegs.

Dabei ist das Singen für die vier Mostviertler nur ein Hobby, denn Martin Pfeiffer, Leo und Alois Röcklinger und Stefan Rußmayr üben jeder einen Vollzeitberuf aus. Unter den Gästen konnte Kulturreferent Manfred Bichler Pensionistenverbandsobmann Hermann Kühtreiber mit Gattin Marianne, Sponsor Wolfgang Baumgartner mit Gattin Barbara und viele treue Kabarettbesucher begrüßen.