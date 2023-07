54. und 55. Abschlussprüfung an der Musikschule Tulln

Roman Hauser, Martin Achenbach, Arthur Fritsch, Sigrid Wolfbauer-Gartner und Direktor Karl Hemmelmayer feiern den bestandenen Abschluss. Foto: privat

Maria Steinböck an der Klarinette, Schülerin der Klasse Jörg Dekan-Eixelsberger, im Kapuzinersaal der Musikschule Tulln, ihre Abschlussprüfung in Form eines Konzertes spielen. Gemeinsam mit Marie Weber, aus der Musikschule Hollabrunn, Klasse Barbara Haslinger, die die Prüfung zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold absolvierte, gestalteten sie ein wunderbares Programm. Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Krommer, Robert Schumann, Bela Kovács unter anderem wurden wunderschön und sehr musikalisch dargebracht. Begleitet wurden die beiden Solistinnen von Sophie Haferl und Katrin Loicht an der Klarinette, sowie von Anette Lembert am Klavier.

Die Jury, die sich aus externer Prüferin, Barbara Haslinger, Fachgruppenvertreterin Nicole Walker, Lehrer Jörg Dekan-Eixelsberger und Direktor Karl Hemmelmayer zusammensetzte, bewerteten die Leistung der Abschlussprüfung einstimmig mit ausgezeichnetem Erfolg. Marie Weber erspielte einen sehr guten Erfolg.

Vierter Abschluss auf der Orgel

Arthur Fritsch, aus der Klasse Sigrid Wolfbauer-Gartner, meisterte die Prüfung mit Bravour. Arthur spielte auf der Zika-Orgel in der Kirche St. Stephan Werke von Johann Sebastian Bach, Nicolas de Grigny, ein Kammermusikstück mit dem Cellisten Simon Dörfler von Kurt Wiklander und von Franz Liszt Präludium und Fuge über B-A-C-H. Mit diesen wunderbaren Orgelstücken begeisterte Arthur die Zuhörer und die Jury, welche sich aus Externenprüfer, Roman Hauser, aus der Fachgruppe Tasten, Martin Achenbach, Lehrerin Sigrid Wolfbauer-Gartner und Direktor Karl Hemmelmayer zusammensetzte. Die Leistung der Abschlussprüfung wurde einstimmig mit ausgezeichnetem Erfolg bewertet.