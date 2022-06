Musikschule Sieghartskirchen spielte für guten Zweck

Werbung

Egal ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittener, jeder trug zu diesem gelungenen Abend bei. Das Miteinander auf der Bühne wurde mit viel Applaus gewürdigt.

„Ein besonderer Dank gilt den Schülerinnen und Schülern der Regionalmusikschule Sieghartskirchen, welche uns schon seit Jahren beim Benefizkonzert mit ihren musikalischen Beiträgen unterstützen“, freute sich Bürgermeisterin Josefa Geiger.

"Der Reinerlös des Konzerts kommt dem Sozialfond der Marktgemeinde zugute. Damit können wir jährlich Mitmenschen helfen, wenn sie unverschuldet in finanzielle Not geraten sind. Ein großes Dankeschön an alle Musiker und Musikerinnen", ergänzte Gemeinderätin Birgit Steinbauer-Brandl, die stellvertretende Vorsitzende des Sozialausschusses.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.