Frühlingskonzert im Pflege- und Betreuungszentrum

Gregor Kopa, neuer Leiter des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Tulln konnte erstmals nach der Corona-Pause, die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Tulln beim Frühlingskonzert 2023 willkommen heißen.

Der wunderbare Nachmittag mit jungen Musikerinnen und Musikern, sowie Sängerinnen und Sängern, sorgte für große Begeisterung. Die jungen Talente brachten ihre Saiteninstrumente mit und traten in kleinen Ensembles auf. Nikolas Göhl, Leiter des Gitarrenensembles, moderierte den abwechslungsreichen Nachmittag. Soloauftritte mit Instrumenten wie Harfe, Gitarre, Hackbrett und Querflöte, rundeten das „vielsaitige“ Programm ab. Der Kinderchor unter der Leitung von Juan Pablo Simón begeisterte mit fröhlichen Melodien, wie „Schön ist es, auf der Welt zu sein“ und „I like the flowers“. Die jungen Musikerinnen und Musiker wurden mit viel Applaus belohnt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.