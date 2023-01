Sechs Bands in Concert in der Kunstwerkstatt

Zwei der gespielten Songs charakterisieren den coolen Konzertabend mit selbst komponierter und gecoverter Musik besonders gut: Mit "I Feel Good" von James Brown starte das Weltmusikensemble, besser könnte man die Stimmung in der Kunstwerkstatt nicht beschreiben. Und "Don't Stop Me Now" gerockt von "Simply Six" mit Sängerin Maria Steinböck widerspiegelte, den Enthusiasmus, den die 36 Musikerinnen und Musiker auf die Bühne mitbrachten.

Weiters begeisterten die "Jazz Band", "Lilly and The Gangstars", "Bad Attitude" und die Big Band der Musikschule Tulln das Publikum. Besonders viel Applaus ernteten die Sängerinnen der Big Band: Polina Stepura ("For Once In My Life") und Jasmin Weissmann ("On Broadway").

Auch Konzert-Organisator Bernhard Osanna und Musikschuldirektor Karl Hemmelmayer zeigten sich von allen Darbietungen beeindruckt.

