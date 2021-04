„Die Situation im momentanen Lockdown und Onlineunterricht ist etwas angespannt, da der digitale Unterricht viel anstrengender für den menschlichen Körper ist, vor allem für Nerven und Ohren“, weiß der Direktor der Musikschule Tulln, Karl Hemmelmayer, der auch die unterschiedliche technische Ausstattung der Schüler, wie Handy, Laptops und verschiedenste Übertragungstools anspricht. Die seien nämlich nicht für einen dauerhaften Musikunterricht wie zum Beispiel für Blechbläser gedacht und geeignet. Ganz abgesehen von den „fehlenden sozialen Kontakten, Konzerten, Auftrittsmöglichkeiten und die Möglichkeiten, in Gruppen musizieren und zu proben.“

Dass die ständigen Lockdowns eine nervliche Belastung sind, weiß auch Petra Kovacic, Musikschulleiterin des Musiverbandes NÖ Mitte. „Der Widerwille, sich wieder einmal zum Onlineunterricht vor den Computer oder das Smartphone zu setzen, ist spürbar gestiegen.“ Noch können die Schüler gehalten werden, „aber besonders in den Fächern ‚elementare Frühpädagogik‘ und Tanz haben wir einen starken Rückgang“, bedauert Kovcic. „Hier spielt die fehlende Gruppendynamik eine wesentliche Rolle.“

„Struktur und Höhepunkte im Ablauf des Schuljahres fehlen den Schülern gänzlich.“ Petra Kovacic, Musikschulleiterin

Auch das Alter der Schüler ist ein Faktor, jüngere Schüler leiden laut der Musikschulleiterin noch mehr unter der sozialen Distanz. „Wir ließen den Schülern große Freiheiten im Stundenplan, damit sie nicht zu sehr unter Druck geraten.“ Alle bewiesen große Flexibilität. Die Unterstützung der Eltern ist auch sehr groß, „da sie miterleben können, wie Unterricht bei uns abläuft. Die Wertschätzung ist beiderseits sehr gestiegen.“

Großer Aufschwung nach der Pandemie

Sozial-kulturelle Bildung nimmt laut Andreas Simbeni, Leiter der Musikschule Sieg-hartskirchen nun einen höheren Stellenwert ein: „Das Hauptproblem am Online-Unterricht ist, dass er den persönlichen Kontakt nicht ersetzen kann, es ist eine Notlösung aber keine Dauerlösung“, weiß Andreas Simbeni, der aber mit einem „großen Aufschwung nach der Pandemie“ rechnet, denn „die Musik bekommt einen immer größeren Stellenwert, die sozial-kulturelle Bildung ist gefragt.“

Dennoch sollte man alles „rational und mit viel Hirn“ betrachten: „Die Auftritte sind ein wesentlicher Bestandteil und gehören ganz einfach dazu, aber man sollte sich die Ziele langfristig stecken.“ Andreas Simbeni spricht von einem „langen Atem“, den man braucht und von einer „vielleicht ganz guten Schulung, einfach auf Dinge auch zu verzichten.“

Langer Atem mit sehr langfristigen Zielen

Konzerte, das gemeinsame Proben und öffentliche Auftritte fehlen den Musikschülern. „Für die meisten Schüler ist es wichtig, ein Ziel im Hinterkopf zu haben.“ Das sieht auch Petra Kovacic so: „Die Höhepunkte im Ablauf des Schuljahres haben gefehlt, dazu gehören das Weihnachtskonzert, Klassenabende, Abschlusskonzert und Umrahmungen verschiedener Festivitäten. Die Struktur fehlt den Schülern gänzlich und sie sehnen sich sehr nach einem normalen Ablauf. Hier merken wir Lehrkräfte auch, wie sehr uns der Austausch mit dem Publikum, Eltern, Angehörigen und Musikliebhabern fehlt.“

Wie es nach dem Lockdown mit dem Unterricht weitergehen soll, das wird in der Musikschule Tulln eine logistische Herausforderung, denn „wenn wieder bis zu sechs Schüler erlaubt sind, ist die Logistik der Räume eine große Aufgabe, da wir in der Musikschule Tulln zu wenige Räume haben, die der geforderten Raumgröße entsprechen.“ Aber es gibt auch schon Pläne für die nahe Zukunft. Gearbeitet wird an unterschiedlichsten Möglichkeiten, in der Öffentlichkeit zu musizieren, wenn es vom Gesetzgeber erlaubt wird. „Wenn es wieder möglich ist, werden wir die Stadt Tulln und unsere Filialen Atzenbrugg/Heiligeneich, Königstetten, Langenrohr und Tulbing musikalisch bereichern“, erzählt Hemmelmayer.

Es wird viel im Freien musiziert werden

Am heurigen Plan steht auch das Donaubühnenkonzert „Danube Power“, am 11. Juni, soweit es möglich sein wird. Ebenso werden hoffentlich alle Abschlusskonzerte der diversen Filialen, wenn es die Corona-Maßnahmen und das Wetter erlauben, im Freien stattfinden.