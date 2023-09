Musikschule unter neuer Führung

Die Music and Dance Factory Zwentendorf ist aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Sie bietet Musizieren und Musikunterricht für jedes Alter, in der Gruppe oder im Einzelunterricht an.„Die Music & Dance Factory Zwentendorf bietet die Nahrung für unser aller Wohlbefinden und Musizieren ist ein Baustein dafür,“ so klingt die Selbstdefinition. Derzeit werden 83 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, der Tag der offenen Tür oder das Music Camp mit Abschlusskonzert in den Ferien sind wichtige Bestandteile des Zwentendorfer Kulturlebens. Die Marktgemeinde Zwentendorf finanziert diese Institution.

In den Ferien hat der Leiter der Music & Dance Factory Zwentendorf, Kapellmeister Ernst Kargl, seine Funktion überraschend zurückgegeben. „Wir bedanken uns für seinen unermüdlichen Einsatz und seinen Ideenreichtum seit der Gründung unserer Institution.“ So drücken Bürgermeisterin Marion Török und der zuständige geschäftsführende Gemeinderat René Strametz ihre große Dankbarkeit aus.

Maximilian Weninger ist neuer Leiter der Music & Dance Factory Zwentendorf.

Bei der Gemeinderatssitzung am 13. September - und nach einstimmigem Beschluss des Lehrerinnen- und Lehrerteams - wurde Maximilian Weninger zum neuen Leiter bestellt. Der junge 30-jährige Musiker ist seit 2017 als Lehrer für Fagott, Schlagwerk und für die Rhythmus-, Gehör- u. Gesangsbildung tätig. "Die Musik in Zwentendorf ist mir seit Jahren ein Anliegen, da ich auch Verwandtschaft in der Gemeinde habe. So ist mir die M&DF sowie der Musikverein Zwentendorf schnell ans Herz gewachsen. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und möchte mit der Gemeinde viele Synergien schaffen. Musik kann viele Brücken zu den verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde bauen, sodass wir eine große musikalische Familie werden können." So beschreibt Maximilian Weninger seine neue Aufgabe. Auf ein Zusammenwachsen der Institutionen und Vereine freut sich auch Bürgermeisterin Marion Török.