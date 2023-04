Frühjahrskonzert in Sieghartskirchen ließ aufhorchen

Der Musikverein Sieghartskirchen lud zum traditionellen Frühjahrskonzert in den Kulturpavillon. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das von „Greatest Showman“ über „Roman Pictures“, „Angels“ und „Drachen zähmen leicht gemacht“ bis hin zu „Pippi Langstrumpf“ reichte, zeigten die Kapellmeister, wie facettenreich die Stammkapelle des Musikvereins ist. Auch die Mini- und Juniorband ließen mit „Oh when the Saints“, das sie gemeinsam mit den „Großen“ darboten, aufhorchen. Der Verein und der NÖ Blasmusikverband zeichneten viele Musiker für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit aus. Michaela Gasser erhielt die Dirigentennadel in Silber. Ehrenkapellmeister Bernhard Hilbinger führte durch das Programm und lud alle Interessierten, die wieder einmal „just for fun“ ihr Instrument auspacken möchten, zur nächsten Probe am 6. Mai in das Musikerheim ein. Nähere Informationen dazu unter musikverein-sieghartskirchen.at.

