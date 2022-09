35 Jahre Tradition in Michelhausen

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Am 11. März 1987 wurde im Zuge einer Theatervereinsvorstandssitzung die Idee geboren, einen Musikverein zu gründen. Mithilfe vom Theaterverein und der Gemeinde wurde der Plan sehr schnell umgesetzt. Unter der Federführung von Franz Wallner und Leopold Jäger wurde rasch der Musikverein im Detail aufgebaut.

Im Zuge der Kläranlageeröffnung am 18. September 1988, wo der Musikverein mangels Tracht noch in Zivil spielte, sagte der damalige Landeshauptmann-Stellvertreter Erwin Pröll die Unterstützung für einen Trachtenankauf zu. In diesem Jahr, fast 35 Jahre später, wurde genau diese Tracht wegen nicht mehr produzierten Stoffen zum ersten Mal erneuert und der Musikverein trägt beim Bezirksmusikfest am 18. September 2022 in Michelhausen bereits die neue Tracht.

Der Musikverein Michelhausen ist aus dem Gesellschaftsleben nicht mehr wegzudenken und genießt einen sehr hohen Stellenwert in der Gemeinde.

Mit der 2012 gegründeten MJM (Musikjugend Michelhausen) arbeitet der Verein sehr stark und erfolgreich am Nachwuchs. Der Grundstein für die aktuelle Jugendarbeit wurde jedoch bereits früher gelegt: einerseits 2003 mit dem Beitritt der Marktgemeinde Michelhausen in die Musikschule Sieghartskirchen, andererseits 2006 mit der Bläserklasse für die 3. und 4. Klasse der Volksschule Michelhausen.

Die Bemühungen, die Jugend zu engagieren, machen sich auch in der Mitgliedsanzahl bemerkbar. So gibt es 44 aktive Musikerinnen und Musiker, sechs Marketenderinnen und Marketender sowie elf Mitglieder in der Musikjugend Michelhausen. Bei der Zahl der Ausrückungen machen sich zwar noch immer die Corona-Einschränkungen bemerkbar, aber man versucht dies mit vielen Proben auszugleichen.

