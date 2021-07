Karl Luger übergibt den Taktstock nach 23 Jahren an seine Tochter Pauline Luger. Neben dem neuen Bürgermeister Erwin Häusler - selbst aktiver Musiker des Vereins - konnte bei der ordentlichen Generalversammlung auch Pfarrer Clemens Maier als Ehrengast begrüßt werden.

Obmann Wilfried Kaiser blickte auf so manche musikalische Veranstaltung trotz Corona in 2020, dem 60-jährigen Jubiläumsjahr des Musikvereins, zurück. Auch mit online-Aktionen wie der Registerchallenge wurden wichtige Lebenszeichen in und außerhalb des Vereines gesetzt. Die größten Herausforderungen liegen nun in der Nachwuchsarbeit sowie dem dringenden Bedarf eines zeitgemäßen und größeren Musikheims, um wieder gemeinsam proben zu können. Auch Bürgermeister Häusler betonte den dringenden Bedarf einer zukunftsträchtigen Lösung für ein modernes Probenlokal, das in die derzeit anstehenden Gemeindeplanungen einzubetten sei. Auch gratulierte er einigen Jungmusikerinnen und -musikern zu deren abgelegten Leistungsprüfungen und ihrem ausgezeichneten Abschneiden bei Bewerben.

In seinem bewegenden Rückblick auf 23 Jahre als Kapellmeister dankte Karl Luger allen Mitgliedern für den Zusammenhalt und die positive Vereinsentwicklung. Den drei Jungdirigentinnen, die er in den letzten Jahren „aufbauen“ konnte, überreichte er Präsente, bevor zurücktrat und sich „in die zweite Reihe“ zurückzog. Tochter Pauline Luger übernimmt nun das Kapellmeisteramt, Julia Raschbacher wurde mit Karl Luger zum stellvertretenden Kapellmeister gewählt.

Maria Fahrngruber bleibt Jugendreferentin. Gertraude Martinek übergab nach jahrzehntelanger Schriftführertätigkeit ihre Agenden. Dafür dankte ihr der Vorstand mit Blumen und einem Vereinsfoto.

Die Übergabe des Stabführers an Sebastian Breit erfolgte bereits beim Festakt „60 Jahre Musikverein“ im Vorjahr. Der restliche Vorstand verbleibt. Mit Zuversicht für die Vereinszukunft den Klängen des Jubiläumsmarsches „Ein Hoch dem MV SiRei“ wurde die Generalversammlung beendet.