Wagramer Großfamilie feiert Muttertag: „Jedes Kind ist ein Geschenk!“

Wie wird der Muttertag in einer Großfamilie gestaltet? Eine Antwort auf diese Frage können zweifellos Anneliese und Markus Mucha geben. Das in Unterstockstall beheimatete Ehepaar hat nicht weniger als sechs Kinder. Das Älteste ist mittlerweile 25 Jahre alt, die beiden Jüngsten – Zwillinge – sind erst 15.

„Natürlich wird die Mutter am Muttertag besonders in den Mittelpunkt gestellt“, verrät Anneliese Mucha, die als Religionslehrerin tätig ist. „Die Kinder wollen der Mutter eine Freude bereiten. Trotzdem haben wir den Kindern immer vor Augen geführt, dass sie nicht nur am Muttertag lieb zu ihrer Mama sein sollen.“

Am Muttertag wird vom Vater und den Kindern der Mama ein besonderes Frühstück bereitet, sagt Markus Mucha, Leiter des Ressorts Pfarren in der Diözese St. Pölten.

Für das Ehepaar Mucha ist ihre Großfamilie die Erfüllung eines Traumes. „Ich bin dankbar, dass ich Mama sein darf. Jedes Kind ist ein Geschenk“, ist Anneliese Mucha überzeugt. Für manche Eltern sind Kinder eine Belastung, für die Muchas aber eine Bereicherung.

Auch wenn die beiden ältesten Kinder nicht mehr zu Hause wohnen, so stehen doch die Eltern mit ihrem Nachwuchs stets in engem Kontakt.

