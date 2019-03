Die Volksbank präsentiert Horst Chmela zum Muttertag in Großweikersdorf. Es gibt Stars. Und es gibt Legenden. Horst Chmela ist eine solche Legende – in, für und aus Wien. 2019 feiert er nicht nur seinen 80. Geburtstag, sondern auch sein 55-jähriges Bühnenjubiläum. Victor an der Kontragitarre und Herbert Schöndorfer am Akkordeon begleiten Horst Chmela an diesen Abend.

Wie aus einem Wienerlied ein Welthit wurde. Musiklegende Chmela wird mit seinem Trio, am Samstag, dem 4. Mai, im Gasthaus Maurer in Großweikersdorf bei der großen Wienerliedgala beim Muttertags Konzert auftreten. Horst Chmela ist ein genialer Liedermacher. Er hat 544 Lieder geschrieben, seine Hits wurden mehr als 200 mal in ganz Europa gecovert. Seine Hits wie: „Ana hot imma des Pummerl“, „Her mit meine Henna“, um nur einige zu nennen.

Karten gibt es je nach Kategorie zum Preis von 20 bis 30 Euro (fixer Sitzplatz) per eMail unter mvm@donaukultur.com, in allen Volks- und Raiffeisenbanken sowie Trafiken der Region, bei ÖTicket unter Telefon (01) 96 096 – sowie bei www.gasthof-maurer.at.