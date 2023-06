Beliebte Großweikersdorfer Religionslehrerin geht in Pension

40 Jahre lang pendelte die Wienerin Christine Wieländer von Wien nach Großweikersdorf, um den Volksschülerinnen und Volksschülern in ihrem Religionsunterricht „die Grundsteine für Toleranz und Sozialverhalten zu vermitteln“. Ihre derzeitigen Schülerinnen und Schüler sind bereits die Enkeln der Schüler-Generation von 1983. Mit Ende des Schuljahres geht sie nun in den wohlverdienten Ruhestand. „Dass eine Wienerin den täglichen Arbeitsweg von drei Stunden in Kauf nimmt, hat auch sehr viel mit der Liebe und Verbundenheit zu der wunderschönen Landschaft des Weinviertels zu tun“, meint Ehemann Georg Wieländer.

Für Sabine Stiefler, Schulleiterin der Volksschule, ist Wieländer eine Pädagogin, die stets das Wohl der Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund stellte: „Über jegliche Religionsgrenzen hinweg gelang es ihr immer Begeisterung zu entfachen. Jung geblieben im Herzen und um persönliche Weiterentwicklung bemüht hat Christine Wieländer das Schulleben der Volksschule über Jahrzehnte geprägt. Ein trauriger Abschied für die Kinder und das Kollegium! Alle Wegbeleiterinnen und Wegbegleiter wünschen Christine Wieländer alles Gute für die wohlverdiente Pension und freuen sich schon darauf, sie bei dem ein oder anderen Schulbesuch wiederzusehen.“

Pfarrer Marius Zediuergänzt: „Wir sind dankbar, sie hier in Großweikersdorf gehabt zu haben und gönnen ihr die wohlverdiente Pension. Mit ihrer herzlichen und offenen Art hat Christine glaubwürdig Zeugnis von der Liebe Gottes gegeben und das Herz vieler Generationen von Kindern christlich geformt.“

Christine Wieländer wird am Donnerstag, 29. Juni, um 8.30 Uhr in der Großweikersdorfer Pfarrkirche beim Schulabschluss-Gottesdienst verabschiedet.