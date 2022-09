Vorwürfe gegen Pflegeheim Sitzenberg: Vier Beschuldigte angeklagt

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten, die wegen des Quälens und/oder Vernachlässigens wehrloser Personen sowie des sexuellen Missbrauchs wehrloser Personen ermittelt hatte, bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte. Einen Prozesstermin gebe es noch nicht.

Beschuldigt sind vier Pfleger - drei Frauen und einen Mann. SeneCura, Betreiber der Einrichtung, hat die betroffenen Mitarbeiter nach Bekanntwerden der Vorwürfe freigestellt und eine Untersuchungskommission zur Klärung der Anschuldigungen eingesetzt. Eine Sachverhaltsdarstellung wurde an die Staatsanwaltschaft geschickt. Der Verdacht war Ende März vergangenen Jahres bekanntgeworden. Anklage wurde im Juli erhoben, so die Staatsanwaltschaft am Freitag.

Aufgelöst wurden auch die Dienstverhältnisse mit den beide Mitarbeiterinnen, die auf die angeblichen Missstände hingewiesen hatten. Man sei in einem Gespräch zum gemeinsamen Schluss gekommen, dass die Resultate der Ermittlungen abzuwarten seien, sagte Unternehmenssprecherin Katrin Gastgeb Anfang April vergangenen Jahres. Einer neuen Einstellung stehe "selbstverständlich nichts im Wege, wenn es diese Ergebnisse erlauben". Dies sei den Mitarbeiterinnen auch konkret zugesagt worden.

