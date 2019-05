Der Wiener war nach Polizeiangaben zuvor in Richtung Stockerau aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto landete im Straßengraben und fing Feuer.

Der 47-Jährige wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle per Notarzthubschrauber in der Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die S5 war vorübergehend gesperrt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.