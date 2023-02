Mandatsvergabe im Bezirk Tulln: FPÖ legt sich erst fest

Von Seiten der FPÖ gibt es derzeit noch keine offizielle Bestätigung, was die mögliche Vergabe von Mandaten im Bezirk Tulln angeht, aber die Weichen sollen bereits gestellt sein: Der Sieghartskirchner Andreas Spanring dürfte auch in der kommenden Periode ein Mandat im Bundesrat erhalten, der Langenlebarner Andreas Bors soll erstmals für die Blauen in den Landtag einziehen.

„Unser Landesparteivorstand tagt Mitte Februar, dann werden wir es mit Sicherheit wissen“, erklärt dazu Bors. Als Landesgeschäftsführer der FPÖ sagt der Tullner Gemeinderat und Bezirksparteiobmann: „Ansonsten warten wir ab, was die Verhandlungen der nächsten Wochen ergeben und schauen dann, wer wofür am besten geeignet ist, ganz im Gegensatz zur ÖVP, wo ja die Posten das Wichtigste sind.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.