Nachbar-Feste „Wir freuen uns, wenn heuer noch viele weitere Feste stattfinden.“

Die Stadtgemeinde unterstützt die einzelnen Feste mit Infrastruktur, Straßensperren und Kostenerstattung. Foto: Stadtgemeinde Tulln

B ereits 22 Netzwerk Nachbar-Feste haben in diesem Sommer in der Stadtgemeinde Tulln stattgefunden und damit das Miteinander in ihrer Nachbarschaft gefeiert und gefördert.

Die für den Sommer angemeldeten bzw. bereits umgesetzten Grätzlfeste erstrecken sich über Tulln bis hin in die Katastralgemeinden. Die Größenordnungen reichen von großen Festen ganzer Wohnanlagen bis zu kleineren Festen für Nachbarschaften – jeweils organisiert von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern für die Bürgerinnen und Bürger ihrer unmittelbaren Wohnumgebung. Die meisten Feste fanden aufgrund ihrer großen Beliebtheit unter den Nachbarn schon zum wiederholten Mal statt, andere engagierte Organisatorinnen und Organisatoren sind mit ihren Ideen heuer neu dazu gekommen. Feste für zweite Sommerhälfte noch möglich Nachbarschaftliche Zusammenkünfte sind immer gefragt: „Der September hat sich zu einem der beliebtesten Netzwerk Nachbar-Monate entwickelt und auch im August gibt es hinsichtlich des Verleihs unserer Heurigengarnituren, Partyzelte und Stehtische noch etwas Kapazität. Wir freuen uns sehr, wenn heuer noch viele weitere Feste stattfinden, die wir unterstützen können“, so Bürgermeister und „Netzwerk Nachbar“-Initiator Peter Eisenschenk. Neben der genannten Infrastruktur bietet die Stadtgemeinde Tulln weiters die Gestaltung und den Druck von Einladungen, die Organisation einer Straßensperre (sofern notwendig) sowie eine Kostenerstattung in der Höhe von bis zu 150 Euro für anfallende Rechnungen an. Informationen zum Einreichen eines Grätzl-Festes findet man unter: www.tulln.at.