Die Nachfrage nach Fahrrädern, Mountainbikes und besonders nach E-Bikes ist immens gestiegen. Vor allem durch den Lockdown hat sich die Entwicklung der letzten zehn Jahre noch einmal stark gesteigert, denn die Sportart Radfahren ist gerade jetzt in Corona-Zeiten sehr privilegiert, „dürfen wir Radfah-rende doch selbst im Lockdown unseren Sport weiter betreiben“, freut sich der Präsident des Radclubs Tulln Karl Manyet. Viele andere Sportarten, die auf einen Zweiten oder eine Halle angewiesen sind, „haben es da leider nicht so gut wie wir Radfahrende.“

Rennen oder Veranstaltungen dürfen aber trotzdem nicht stattfinden. Um mit dem Training auf dem Laufenden zu bleiben werden kleine Trainingseinheiten in die WhatsApp Gruppe gestellt.

„In der Winterpause versuchten wir, die Kids und natürlich auch die Eltern mit Übungen aus der Reihe ‚brain4train‘ in Form von geistig-körperlichen Übungen ein wenig zu fordern“. Diese Übungen werden dann mit den Kids beim Outdoortraining auch wiederholt.

„E-Biker sind sich oft ihrer Geschwindigkeit und Masse nicht bewusst.“

Dass der Radsport immer beliebter wird und die Nachfrage stetig steigt, bestätigt auch Gerd Wegl vom Radgeschäft „2-Rad Wegl“. „Es werden auch verstärkt E-Bikes gekauft, das ist ein richtiger Boom.“ Viele Räder auch zahlreiche Kinderräder warten in seinem Geschäft auf neue Besitzer. „Wir haben viel auf Lager, aber natürlich kann es auch zu Engpässen kommen“, weiß Wegl.

Zwei Gassen weiter in der Rudolfstraße ist René Voch, Radsport Voch, in seiner Werkstatt im Dauereinsatz. „Wir haben alles da, auch Ersatzteile sowie eine Auswahl von Kinderrädern.“

In beiden Geschäften sind die Werkstätten während des Lockdowns geöffnet, ansonsten steht auch „Click & Collect“ zur Verfügung.

Besonders wichtig ist es, das Fahrrad wieder frühlingsfit zu machen. „Das Fahrrad braucht ein Service, um der Straßenverkehrsordnung zu genügen, auf jeden Fall sind Ketten und Reifen genau zu prüfen“, so Gerd Wegl.

Ein gelungenes Radwegnetz verspricht genussvolles Fahren: „Das Radwegnetz ist in Tulln im Großen und Ganzen gut ausgebaut, aber leider werden, wie in den meisten Städten Ost-österreichs zwei Drittel des verfügbaren Platzes dem Kfz vorbehalten. Wichtige Verbindungen, wie vom Bahnhof zur Uni sind sehr schlecht ausgebaut“, erklärt Karl Manyet.

Radtraining mit bunten Linien und Slalom

Alfred Kaiblinger, RC-Tulln, Jugendreferent-Stellvertreter fügt hinzu: „Viele Kinder kommen mit dem Laufrad oder ihren Kinder-Fahrrädern auf den Spielplatz, ohne mit diesen dort speziell üben zu können.“

Kaiblinger schlägt asphaltierte geschlängelte Wege, wie zum Beispiel im Spielplatz in der Siegfried-Ludwig-Straße vor. „Auf diesen könnten auch bunte Linien zum Nachfahren ein paar Möglichkeiten für einen Slalom vorgeben, weitere Möglichkeiten suchen sich die Kids dann ganz von selbst“, weiß der Jugendreferent.

Auch für das spielerische Radfahren und Radtraining von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist laut dem Radclub Präsidenten sehr wenig Platz, „darf man doch auf Radwegen und Begegnungszonen nicht ‚spielen‘ und im Wald und auf Waldwegen gar nicht radeln.“ „Hier erhoffen wir uns von der durch die Gemeinde bereits geplanten Adaptierung der alten BMX-Strecke wesentliche Verbesserungen für Jung und Alt.“

Von einem „großen Zulauf“ spricht der Obmann des Cycle Teams Tulln, Manfred Mörtl, „wir haben seit der Pandemie 40 Neuzugänge zu verzeichnen.“

Ein Problem, das nicht neu ist, spricht Karl Manyet an: „Die Rennradler werden am Treppelweg immer rücksichtsloser und auf den Geh- und Radwegen in der Stadt merkt man sehr oft, dass sich die neuen E-Biker ihrer Geschwindigkeit und Masse leider nicht bewusst sind.