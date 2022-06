„Von Corona geprägt“: Rückblick auf das Schuljahr im Bezirk Tulln

Werbung LernQuadrat Tulln Anzeige Sommerferien-Intensivkurse im August

Maskentragen, PCR-Tests, Quarantäne und mehr - auch heuer war das Schuljahr weit weg von der Normalität. Cornelia Gundacker, die Young-Sozialarbeiterin im Gymnasium Tulln, erlebt die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche in ihrer täglichen Arbeit.

Das lässt sich auch in Zahlen fassen. Im Vergleich zu der Zeit vor Corona, hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die bei ihr Unterstützung suchten, mehr als verdreifacht: von 59 vor der Pandemie im Schuljahr 2018/19 auf 209 im Schuljahr 2021/22.

„Bei vielen jüngeren Kindern hat es eine grundlegende Verunsicherung gegeben. Bei Jugendlichen haben die fehlenden Kontakte zum Rückzug geführt – Depression, Angst und andere psychische Probleme sind die Folge“, erklärt Gundacker.

„Es ist wichtig, besonderes Augenmerk auf die Kinder zu legen, die schon vor Corona belastet waren, denn hier haben die fehlenden Kontakte, Sorgen und Ängste den Alltag zusätzlich schwer belastet.“

„Das abgelaufene Schuljahr hat vielen Schülerinnen und Schülern zu schaffen gemacht“, meint auch Monika Nikowitz, Volksschuldirektorin in Zwentendorf.

„Wir bemerkten vor allem Ängste in Bezug auf eine mögliche Corona-Erkrankung bei Eltern oder Großeltern. Einige Kinder konnten aufgrund der psychischen Belastungen vorübergehend gar nicht die Schule besuchen.“

Belastend sei auch die Zeit gewesen, in der die Kinder durchgehend Maske tragen mussten.

Birgit Sibral, Direktorin der Egon Schiele Volksschule und der Musikmittelschule in Tulln, sieht aber auch eine positive Seite: „Die Kinder haben sich wieder auf die Schule gefreut und zu schätzen gelernt, dass so ein Schulalltag, abgesehen vom Lernen, eine willkommene Abwechslung bringen kann, als nur zu Hause zu sein.“

Einschränkungen und Parallelunterricht

Sibral bedauert jedoch die sehr großen Einschränkungen - kein Singen und Musizieren aufgrund der Verordnungen - in den musikalischen Schwerpunktklassen.

Die größte Herausforderung in diesem Schuljahr war für beide Schulleiterinnen und ihre Lehrerteams das gleichzeitige Unterrichten in der Schule und im Distance Learning (für erkrankte Schüler und jene in Quarantäne). „Aber alle Kolleginnen sind jetzt digital fit. Sie können mit Eltern und Kindern digital kommunizieren und digitale Inhalte gut in den Unterricht einbauen“, betont Nikowitz.

Für den Herbst erhofft sie sich eine längerfristige Planung: „Es war schwierig, mit den wechselnden und kurzfristigen Vorgaben des Bildungsministeriums umzugehen.“

Ein durchwegs recht positives Resümee zieht Sabine Stiefler, Direktorin der Volks- und Mittelschule Großweikersdorf. Zwar merkte auch sie an, dass „der Unterricht natürlich von Covid geprägt war.“

Allerdings, erklärt sie, „waren Lehrer und Schüler bereits mit der Situation vertraut und es gelang gemeinsam, den Schulalltag gut zu meistern.“ Vor allem die Lockerungen im Frühjahr ermöglichten wieder viele Aktivitäten: „Ich bin stolz darauf, wie an beiden Standorten die Pandemie von allen Schulpartnern gemeistert wurde.“

Positiv blickt Stiefler auch auf das kommende Schuljahr und erwartet sich, dass, sollte es Einschränkungen geben „wir diese routiniert einhalten werden und uns nicht die Freude am Schulgeschehen nehmen lassen.“

