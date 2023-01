"Eis"-Blumen in Tulln: Neues Konzept für den TVP-Ball

Werbung

Der Ballkalender in der Bezirkshauptstadt ist zur Hauptsaison schon lange nicht mehr dicht gefüllt. Ein Fixpunkt ist der Blumenball der Tullner Volkspartei, heuer am Samstag, 21. Jänner.

„Aber diesmal haben wir ein Eis vor den Blumenball gesetzt“, sagt Margot Schraml-Unterweger vom Organisationskomitee. Mit dem neuen Namen geht auch ein neues Konzept einher.

„Wir möchten ein Zeichen setzen und haben uns entschlossen, den Großteil der Dekoration selbst zu gestalten, zu basteln und wiederzuverwerten“, erklärt Schraml-Unterweger. Langfristig, nachhaltig und ökologisch denken sei angesagt.

Auch Monika Liebhart, Daniela Reiter und Tamara Lonski helfen mit, nachhaltige Eis Blumenball Dekoration zu gestalten. Foto: privat

Zur Gänze werden Ballbesucher aber nicht auf Blumen verzichten müssen. Jungunternehmerin und Meisterfloristin Astrid Wolf aus Kirchberg wird in Zusammenarbeit mit der Gärtnerei Starkl für eine einzigartige floristische Bühnendekoration sorgen. Auch Wolf setzt dabei auf hochwertige Materialien und verzichtet auf synthetische Produkte.

Zum Einlass der Veranstaltung geigt ein Streichquartett der Musikschule Tulln auf. Die Eröffnung übernehmen Schüler der Tanzschule Duschek und die Tanzmäuse der Rosen-Ballettschule unter der Leitung von Margarita Breznik. Weiters im Programm: eine Sektbar, eine Disco mit „Intoxicated“ und eine Kellerbar (mit zwei DJs).

Sitzplatzreservierungen und Vorverkaufskarten: blumenball@tullnervolkspartei.at bzw. am 13. (16 bis 20 Uhr) und 14. Jänner (9 bis 13 Uhr) in der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle; Vorverkaufskarten gibt es auch in der Trafik am Hauptplatz.

Eine kleine Terminkollision gibt es übrigens auch: Ebenfalls am Abend des 21. Jänner findet im Florahofsaal in Langenlebarn der 52. Sängerball des Sängerclub Langenlebarn statt. Platzreservierung bei Wolfgang Polakovic, Bahnhof Langenlebarn, 02272/65411.

