Tullnerfeld: Biogas aus Abwasser

Werbung

Mitte des letzten Jahres startete ein EU-Projekt zur nachhaltigen Verbesserung der Abwasserreinigung und Verwertung von Reststoffen für Kommunen und Industrie. In vier europäischen Ländern – Spanien, Dänemark, Griechenland und Österreich – werden zu Demonstrationszwecken sogenannte „EcoSites“ etabliert.

In Österreich ist das der Standort des Unternehmens Fleischwaren Berger, der größte fleischverarbeitende Betrieb in der Region, in dem innovative Maßnahmen zur Reinigung der betrieblichen Abwässer gesetzt werden. Beteiligt sind zudem die Anlagenbau-Firmen AAT und Spitzer Engineering als Know-how Lieferanten und das Institut für Umweltbiotechnologie des IFA-Tulln als wissenschaftlicher Begleiter.

Bei dem Projekt soll ein Großteil der Abwasserinhaltsstoffe in wertvolles Biogas umgewandelt und zudem Brauchwasser erzeugt werden. Gleichzeitig wird der Zulauf zur örtlichen Kläranlage des Abwasserverbandes Südöstliches Tullnerfeld entlastet.

Eine klassische Win-win-Situation, freuen sich Bernd Maderner, Bereichsleiter Technik bei der Firma Berger, und Obfrau des Abwasserverbandes, Josefa Geiger, Bürgermeisterin von Sieghartskirchen. Geiger, die Mitarbeiter der Kläranlage sowie die universitären Projektleiter führten die beiden Vertreterinnen des spanischen EU-Projektkoordinators AITEX kürzlich zwecks Informationsaustausches durch die Kläranlage.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.