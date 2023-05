Tulln: Haus der Digitalisierung und Sodexo retten Lebensmittel

Weltweit landet ein Drittel der Lebensmittel im Müll. Egal ob aus der Produktion, aus Haushalten oder aus der Gastronomie. In Österreich allein werden ca. 760.000 Tonnen jährlich verschwendet. „Durch die Zusammenarbeit mit ‚Too Good To Go‘ im Haus der Digitalisierung legen wir ein weiteres Puzzlesteinchen, um unserem Ziel im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung näher zu kommen“, sagt Geschäftsführer Michael Freitag (Sodexo Service Solutions Austria).

Mit der „Too Good To Go“-App zum Überraschungssackerl

Als Dienstleister im Bereich der Betriebsgastronomie und des Caterings legt Sodexo einen Fokus auf die Reduktion von Lebensmittelabfällen. Mit der Implementierung von „Too Good To Go“ ist es im Haus der Digitalisierung gelungen, einen Weg zu finden, Lebensmittel zu verwerten, die anderenfalls entsorgt werden müssten. Die Gäste des Betriebsrestaurants „ladestation“ können direkt über die App ein „Überraschungssackerl“ zu einem vergünstigten Preis erwerben, das aus übrig gebliebenen Speisen besteht.

Lukas Reutterer, Geschäftsführer im Haus der Digitalisierung, begrüßt die Aktion: „Gäste der ‚ladestation‘ können jetzt Lebensmittel zu retten und dabei gleichzeitig Geld sparen.“ In der „ladestation“ werden mittags zwei Gerichte gekocht, eines davon inspiriert von österreichischen Klassikern, das andere von der internationalen Küche. Hierbei ist eine Option immer vegetarisch oder vegan. Darüber hinaus gibt es alles, was zu einem typischen Mittagsmenü gehört: Suppen, Salate und Nachspeisen. Restaurantleiter Martin Siebenhaar zur Kooperation mit Too Good To Go: „Die Aktion ist sehr gut angelaufen. Wir freuen uns, dass das übrige Essen am Ende des Tages verwertet wird und nicht entsorgt werden muss. Es werden Überraschungssackerl vorbereitet, die sich die Gäste über die App bestellen und anschließend abholen können. Bei unserer Take-Away Verpackung setzen wir auf nachhaltige Materialien. Es ist eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.