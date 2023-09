„Saatgutbibliothek“ in Tulln für ganz NÖ präsentiert

Büchereien sind von jeher Expertinnen für Tausch- und Leihsysteme, die sich für für Bildung und gesellschaftliche Entwicklung einsezten. Jetzt bieten die öffentlichen NÖ Bibliotheken für ihre Besucherinnen und Besucher auch Saatgut an, das diese kostenlos abholen, selbst anbauen und vermehren können. Danach kann vermehrtes Saatgut wieder zum Tausch in die Bibliothek gebracht werden.Umgesetzt wird das Projekt „Saatgutbibliothek“ in einer Partnerschaft von Land NÖ, Treffpunkt Bibliothek, „Natur im Garten“ und Arche Noah.

Kulturpflanzen-Vielfalt in Theorie und Praxis

Landesrat Ludwig Schleritzko meint dazu: „Unsere 260 Bibliotheken im Land sind so viel mehr als nur Büchereien. Sie schaffen Platz zum Austausch für Jung und Alt. Sie beleben die Ortskerne. Und mit der NÖ Saatgut-Bibliothek setzen sie jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit noch weiter in den Fokus.“ Theorie und Praxis zugleich sollen die Besucherinnen und Besucher dazu anregen, sich mit der Kulturpflanzen-Vielfalt auseinanderzusetzen und Wissen zu Umwelt und Ernährung praxisnah vermittelt zu bekommen.

Impulse für Kooperationen und Veranstaltungen

Ursula Liebmann, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek ergänzt: „Wir freuen uns sehr, jeder öffentlichen Bücherei in Niederösterreich die Grundausstattung für die NÖ Saatgutbibliothek zur Verfügung stellen zu können.“ Bibliotheken seien Orte der Begegnung und des Wohlfühlens – wo alle willkommen sind, sich zu vielfältigen Themen rund um Nachhaltigkeit wie Umwelt, Garten, Saatgut zu bilden. „Share and Care ist unser Credo“, sagt Liebmann. Außerdem sei das Projekt auch geeignet, Impulse für weitere Kooperationen, Workshops und Veranstaltungen in den Bibliotheken zu setzen.

Weiterer Schritt, um ökologisches Gärtnern zu propagieren

Geschäftsführerin Christa Lackner wies darauf hin, dass der Erhalt der Artenvielfalt in unseren Grünräumen und Gärten schon seit 1999 erklärtes Ziel der NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“ sei. „Die Kooperation ist aufgrund unseres Jahresthemas ‚Speisekammer Garten und Balkon‘ ein logischer Schritt, um unsere Landsleute vom ökologischen Gärtnern zu überzeugen“, betonte Lackner. Jeder Hobbygärtner kenne das besondere Erlebnis, wenn man den ersten Paradeiser der Saison aus dem eigenen Garten oder vom eigenen Balkon verkostet. „Und aus der reifen Frucht lässt sich die jeweilige Lieblingssorte ganz einfach vermehren.“

Alle Infos rund um NÖ Saatgutbibliothek finden Sie unter https://www.treffpunkt-bibliothek.at/noe-saatgutbibliotheken/