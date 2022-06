Zwentendorfer Leitlinien für die Zukunft: Präsentation im Donauhof

Werbung

Die Marktgemeinde arbeitet an einem neuen Leitbild. In drei öffentlichen Workshops wurde ein Entwurf für die Zwentendorfer Gemeinde-Leitlinien erarbeitet. Nun sollen die Ergebnisse in der Zukunftskonferenz Zwentendorf am 24. Juni, von 18 bis 21 Uhr, im Donauhof vorgestellt, hinterfragt und mit neuen Inhalten ergänzt werden.

„Diese Leitlinien sollen die nachhaltige Entwicklung in unserer Gemeinde unterstützen. Dabei orientieren wir uns an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den sogenannten SDGs“, beschreibt Bürgermeisterin Marion Török das Projekt, das für eine niederösterreichische Gemeinde einzigartig ist.

Zur Einstimmung auf die Zukunftskonferenz zeigen Gemeinderäte in Filmsequenzen nachhaltige Ziele aus ihrer eigenen Sichtweise, zu finden unter www.zwentendorf.at .

