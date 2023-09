Knalleffekt in Tulln: Opposition lässt nach Debatte Sitzung platzen

In der Tagesordnung sah Punkt 15 die Aufhebung eines Beschlusses vom 27. Juni vor. Eigentlich hätte das auch rasch und unaufgeregt erledigt sein können, doch es kam ganz anders. Um zu verstehen, worum es geht, ist ein kleiner Rückblick erforderlich. Der Gemeinderat hatte damals einstimmig die Anmietung des Grundstücks Wilhelmstraße 21, samt Untervermietung an die Mittelschulgemeinde Tulln beschlossen.

Dort hatten Ilse und Thomas Kefer mit ihrer gemeinnützigen Einrichtung „Good Afternoon“ zehn Jahre lang qualitativ hochwertige Nachmittagsbetreuung für 10- bis 14-Jährige. Nach dem Ende der Initiative aus privaten Gründen (die NÖN berichtete) wollten die Kefers das Haus samt Einrichtung und Garten zum Dumpingpreis an die Stadt vermieten. „Good Afternoon“ war Geschichte, die Nachmittagsbetreuung sollte es nicht sein.

Vor dem Sommer schien das Projekt auf Schiene zu sein

Das Projekt schien zunächste in trockenen Tüchern zu liegen. Es lagen ausreichend Anmeldungen für die Betreuung bei der Mittelschulgemeinde vor. Doch über den Sommer meldeten einige Eltern ihre Kinder wieder ab, statt 25 waren es zuletzt nur noch 14, wobei die Zahl noch immer schwankte. Die Anmietung des Hauses in der Wilhelmstraße schien der TVP nicht mehr gerechtfertigt, die Nachmittagsbetreuung sollte statt dessen in der NMS Marc Aurel erfolgen. Im Stadtrat beschlossen TVP, Grüne und SPÖ (TOP war nicht anwesend) einstimmig die Aufhebung des Beschlusses.

Zurück in die Gegenwart. Ungewöhnlich für Tullner Verhältnisse: Schon die Sitzungsunterbrechung zu Beginn, in der die Tullner Bevölkerung Fragen an Mitglieder des Gemeinderates stellen kann, wurde für eine intensive Debatte genützt. Ingrid Nemetz, eine betroffene Mutter, wies darauf hin, dass auch in den Volksschulen etwa ein Drittel der Kinder erst im Nachhinein für Nachmittagsbetreuung angemeldet werde. Direkt fragte sie: „Glauben Sie etwa, dass Mütter jetzt plötzlich nicht mehr berufstätig sind?“ (nur, weil ihre Kinder in die Unterstufe gehen, und ob es besser wäre, wenn eben diese Kinder dann vielleicht gezwungenermaßen alleine, unbeaufsichtigt zu Hause seien).

Stadtrat Peter Höckner und die Vorsitzende der Mittelschulgemeinde Eva Koloseus wiesen noch einmal auf die geringe Zahl an Anmeldungen hin. Weiters versicherten sie, dass auch in der NMS qualitative Betreuung geboten werde. Es gäbe zwar nur einen Betreuuer, aber es wären auch Lehrerinnen und Lehrer im Haus, die unterstützend mitwirken können (Anm: im Vergleich zu Good Afternoon, wo es ein ganzes Team gab).

Opposition plädiert dafür, das Angebot in der Wilhelmstraße aufrecht zu halten

Gemeinderat Valentin Mähner (SPÖ) meinte, man könne nicht einfach sage, dass es keinen Bedarf gebe, denn: „Angebot schafft Nachfrage.“ Ziel seiner Partei wäre nach wie vor Gratis-Nachmittagsbetreuung für alle Kinder, auch in der Unterstufe. In dieselbe Kerbe schlug Vizebürgermeister Rainer Patzl (Grüne): „Vielleicht sollten wir aktiver dafür werben und auch die Kinder aus dem Gymnasium mit einbeziehen?“ Zu den Kosten erklärte Jürgen Schneider (TOP): „Wenn wir uns einen Platz (Anm.: Nibelungenplatz) um fünf Millionen Euro leisten können, dann doch hoffentlich auch eine Nachmittagsbetreuung.“

Bürgermeister fordert Finanzierung von Land und Bund

Ein Hinweis, den die TVP als „Apfel-mit-Birnen-Vergleich“ sah. Bürgermeister Peter Eisenschenk wies in der Kostenfrage daraufhin, dass die Kefers hohe Abgänge in Kauf genommen hätten, er gehe in Summe von ein bis zwei Millionen Euro aus. Die Stadt könne jedoch einen jährlichen Abgang von 250.000 bis 300.000 Euro (selbst wenn man von 50 bis 80 Kindern ausgehe), nicht so einfach rechtfertigen. „Das steht in keiner Relation zum Betrag, den wir für Nachmittagsbetreuung in den Volkschulen ausgeben“, betonte Eisenschenk. Dort wären es 600.000 bis 700.000 Euro für 600 bis 700 Kinder. „Es braucht Finanzierung von Land und Bund, dann können wir so großzügig arbeiten wie Familie Kefer“, schloss der Bürgermeister.

Ilse Kefer zeigte sich „tief enttäuscht darüber, dass die Sache auf die leichte Schulter genommen wird“. Thomas Kefer appellierte: „Ich würde hier und heute gerne hören, dass es in Zukunft eine qualitativ hochwertige Nachmittagsbetreuung (für 10- bis 14-Jährige) geben wird.“ Ein Betreuuer sei definitiv zu wenig, es würde zumindest drei erfordern: „Man kann alles so machen, dass man möglichst viel Geld spart, oder man bietet Qualität.“

Punkt bleibt auf der Tagesordnung - Opposition verlässt die Sitzung

Als der Punkt dann tatsächlich zur Beschlussfassung kam, versicherte Peter Eisenschenk, dass es in jedem Fall eine Nachmittagsbetreuung geben werde (obwohl man dazu nicht verpflichtet wäre). Außerdem werde man die Entwicklung genau beobachten, um gute Betreuung anzubieten. Für Eltern, die sich die Kosten nicht leisten können, solle es einen unkomplizierte Refundierungsmöglichkeit über den Sozialfonds geben.

Damit ließ sich die Opposition nicht abspeisen, es lägen zu viele Argumente auf dem Tisch. Rainer Patzl regte daher an, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen um die Sache noch einmal in Ruhe besprechen zu können. Die TVP schloss sich dieser Argumentation nicht an. Daraufhin verließen Grüne (bis auf Patzl selbst), SPÖ (bis auf Sabrina Felber), TOP, NEOS und FPÖ den Sitzungssaal. Der Gemeinderat war nicht mehr beschlussfähig (weniger als zwei Drittel der Mandatare anwesend). Ilse Kefer zeigte sich über dieses (in Tulln äußerst selten praktizierte) Zeichen der Opposition als Unterstützung für die Sache „tief gerührt“.

Die Sitzung wird am Montag, 25. September, um 17 Uhr fortgesetzt. Dann genügt es, wenn die Hälfte der Mandatare erscheint.