Abschied von Josef Vonwald

„In Trauer über seinen Tod, in Dankbarkeit für sein Leben und im Glauben an die Auferstehung geben wir bekannt, dass uns der hochwürdige Herr Josef Vonwald am Samstag, 17. Juni, im 84. Lebensjahr und im 60. Priesterjahr in die ewige Heimat vorausgegangen ist“, ist auf seiner Parte zu lesen.

Josef Vonwald wurde am 19. Dezember 1939 in der Pfarre St. Christophen geboren. Nach der Aufbauschule in Horn war er Alumne des Priesterseminars und studierte in St. Pölten Philosophie und Theologie. Am 29. Juni 1963 wurde er im Dom zu St. Pölten zum Priester geweiht. In den Jahren zwischen 1963 und 1976 war er an folgenden Orten als Kaplan eingesetzt: Vitis, Neuhofen an der Ybbs, St. Andrä vor dem Hagenthale, Ottenschlag, Oberndorf an der Melk und Weitra.

1976 wird Josef Vonwald als Provisor in der Pfarre Tulbing tätig, am 1. Oktober 1977 wird er zum Pfarrer von Tulbing ernannt. In dieser Pfarre wirkte er als Seelsorger bis 2016, nach 40-jähriger Tätigkeit in der Marktgemeinde Tulbing tritt Pfarrer geistl. Rat Josef Vonwald in den Ruhestand. Ab dem Jahr 2000 war er zusätzlich Moderator mit dem Titel Pfarrer von Chorherrn. Zusätzlich zu seinen seelsorglichen Verpflichtungen in den Pfarren Tulbing und Chorherrn war er über viele Jahre hindurch auch Frauenseelsorger im Dekanat Tulln. „Eine große Tugend von ihm war, für die Menschen da zu sein. Er hat seine Pfarre und die Menschen geliebt“, beschreibt sein Kollege Königstettens Pfarrer i. R. Franz Großhagauer. Josef Vonwald war es wichtig, Gottes Worte den Menschen zu vermitteln, „er hat sich bemüht, sich in Liebe für die Pfarre einzusetzen.“ Aus diesem Grund sei es ihm schwer gefallen, Tulbing zu verlassen. 2016 hat Pfarrer Eusebiu Bulai Vonwalds beide Pfarren übernommen: „Er hat mich freundlich unterstützt, so lange er noch hier war.“

Seinen Lebensabend verbrachte Pfarrer Vonwald im Haus St. Elisabeth der Caritas in St. Pölten-Wagram. Am 2. Juli hätte Josef Vonwald sein 60-jähriges Priesterjubiläum gefeiert, „er hat aber in einem Brief geschrieben, dass er dieses Fest nicht mitfeiern könne“, so Eusebiu Bulai.

Am Montag, 3. Juli, wird um 18 Uhr für den Verstorbenen in der Pfarrkirche Tulbing gebetet. Der Leichnam wird am Dienstag, 4. Juli, von 12 bis 14.30 Uhr in der Aufbahrungshalle Tulbing aufgebahrt. Anschließend wird das heilige Requiem in der Pfarrkirche Tulbing gefeiert. Anschließend wird er auf seinem letzten irdischen Lebensweg zum Priestergrab auf dem Friedhof in Tulbing geleitet.