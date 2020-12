„Pfiat Euch Gott. meine liaben Kinder! Mei Hergott hot mi am 22. November 2020 noch 71 Joahr’ zu sich g’holt“ verabschiedet sich Poldi Welser auf ihrer Parte. Doch wer war die Welser Poldi?!

„Geboren und gestorben“ hat sie immer zu ihrer Tochter Gabriela Steiner gesagt, „ und dazwischen wissen eh alle die mich kannten, wie ich war.“ Sie war in ihrer menschlichen Größe und Güte immer eine bescheidene Frau.

„Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere Hoffnung! Ich wünsche allen Menschen so eine tolle Mutter, wie ich sie haben durfte!“ Gabriela Steiner, Tochter von Poldi Welser

Geboren wurde Poldi Welser am 20. September 1949 im Elternhaus in Wilfersdorf. In einer Bauernfamilie groß geworden war Arbeit für sie im Alltag ganz normal. Sie hat immer gesagt: „Die Matura habe ich in Chorherrn in der Alten Schule gemacht.“ Als „Fragnerin“ hat sie begonnen mit ihrem Vater Eier, Milch und Erdäpfel vom Tullnerfeld nach Wien zu verkaufen. Am Anfang mit Pferdekutsche, dann mit dem Traktor bis in den 16. Bezirk. Heute unvorstellbar!

Der Handel lag ihr im Blut. Als jedoch dann mit der Landwirtschaft nicht mehr soviel Geld übrigblieb, beschlossen sie und ihr Mann aus dem Bauernhof – „Urlaub am Bauernhof“ zu machen. Mit vier Zimmer starteten sie. Im Laufe der Zeit wurde um- und zugebaut und im Jahr 1989 stand der „Welserhof“ so da, wie wir ihn jetzt kennen. Und so wurde aus einer Frühstückspension ein gut gehendes Gasthaus und Poldi Welser war plötzlich „Die Wirtin vom Welserhof“.

Ihre Tochter Gabi erzählt weiter: „Sie führte das Gasthaus mit Liebe und Hingabe, hatte für alle ein offenes Herz und Ohr. Als dann vor 17 Jahren das Gasthaus verpachtet wurde, konnte sie ihren tiefen Glauben und ihre soziale Ader so richtig ausleben. Mit Gottvertrauen und als starke Marienverehrerin war sie voll im Einsatz Gutes zu tun.“

Poldi Welser unterstützte die verschiedensten Stellen, wo sie mit Hilfslieferungen ( Lebensmittel, Kleider, usw …) geholfen hat: Emmaus St. Pölten, Mutter Teresa Haus in Wien, Mary’s Meals, Heime in Polen, Medugorje und Syrien, Quellenhof (Behindertenheim bei Lilienfeld) waren einige davon. Sie war auch im Kalasantiner Orden bei Radio Maria sowie bei den Jüngern Christi mit der „Wander Mutter Gottes“ tätig.

Beim Soogut Markt in Tulln war Poldi Welser bei der Gründung dabei und unterstütze den Sozialmarkt so tatkräftig, wie sie nur konnte.

„Als es ihr gesundheitlich noch besser ging, war sie im Besucherteam im Rosenheim“, fügt ihre Tochter stolz hinzu.

Poldi Welser war auch Patin vom Einsatzfahrzeug der FF Wilfersdorf. Mit der Feuerwehr war sie immer stark verbunden, so wurde ihr auch die „Florianiplakette“ verliehen.

„Weihnachten im Schuhkarton“ war ihr seit vielen Jahren ein großes Anliegen und so konnte sie fast jedes Jahr Kindern eine Freude bereiten. In manchen Jahren sammelte sie bis zu 1.000 Packerl für arme Kinder. Auch heuer kann man noch bis 15. Dezember einen Weihnachts-Schuhkarton im Gemeindeamt abgeben.

Immer wieder schöpfte Poldi Welser Kraft in ihrem Glauben. So konnte sie auch viele Sterbende begleiten und ihnen das letzte Gebet schenken.

Sie schimpfte nie über jemanden und glaubte immer an das Gute im Menschen. Für ihre Familie, Freunde und Wegbegleiter war sie eine Seele und so wurde sie von manchen auch „Die Mutter Teresa vom Tullnerfeld“ genannt.

Sie wurde heuer auch bei den „Helden der Herzen“ nominiert. Ironie des Schicksals war dabei: Sie wollte beim Video aufgrund von Corona nicht mitmachen.

Bei ihrem Marterl auf der „Grillparz“ in Wilferdorf feierte sie seit 13 Jahren ihre schon sehr bekannte Bergmesse.

„Trotz all den vielen Tätigkeiten hatte sie Zeit für ihre Kinder und Enkelkinder."

Gabi Steiner schildert weiters: „Trotz all den vielen Tätigkeiten hatte sie Zeit für ihre Kinder und Enkelkinder. Sie half uns auch nach wie vor im Betrieb und unterstütze uns wo und wie sie nur konnte. Doch ihre Krankheiten waren immer ihr stetiger Begleiter.“ Am 22. November 2020 war ihr Kampf vorbei und sie durfte nach Hause zu ihrem Herrgott gehen. „Wir werden sie alle schrecklich vermissen“, sagt Gabi Steiner abschließend über ihre bemerkenwerte und außergewöhnliche Mutter.

Das Verabschiedung fand bereits am 3. Dezember statt.