Königstetten: Georg Grabherr verstorben

Der Ökologe und Naturschützer Georg Grabherr ist „nach langem Leiden, das er mit bewundernswerter Haltung getragen hat“ am 25. Oktober gestorben. Er war ein Familienmensch, ein leidenschaftlicher Naturschützer und Wissenschaftler, ein inspirierender, geduldiger und fördernder Lehrer. Er liebte Natur, Blumen und Menschen“, heißt es in der Parte des Königstettners.

Georg Grabherr wurde am 30. April 1946 in Bregenz geboren. Sein Naturinteresse erwachte früh und erfuhr Förderung durch die Familie, besonders aber im Internat während der Ausbildung zum Volksschullehrer. Es folgte das Studium der Biologie und Erdwissenschaften an der Universität Innsbruck, das Grabherr mit der Promotion summa cum laude abschloss.

In Innsbruck leistete er Pionierarbeit zur Dynamik alpiner Ökosysteme und Kenntnis alpiner Vegetationstypen. Er wies als Erster auf die große Bedeutung der Klonalität alpiner Urwiesen und deren hohes Alter hin. Die Folgen des Klimawandels an den alpinen Kältegrenzen waren ein wesentliches Thema für ihn.

Mit Studien über die Natürlichkeit der österreichischen Wälder und dem ersten vollständigen Gebirgsinventar schutzwürdiger Biotope wurde Grabherr zum international gefragten Experten. Georg Grabherr verstand es, die Position eines Top-Wissenschaftlers mit der praktischen Naturschutzarbeit zu verbinden. Dafür erhielt er im Jahr 2011 den Österreichischen Naturschutzpreis. Außerdem wurde er zum Österreichischen Wissenschaftler des Jahres 2012 gewählt. 2013 erhielt er den Vorarlberger Wissenschaftspreis sowie das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

Georg Grabherr wurde 2016 die Ehrenbürgerschaft für seine Verdienste um die Marktgemeinde Königstetten und in Würdigung seiner wissenschaftlichen Leistungen verliehen. Er lebte mit seiner Frau Traudl, ebenfalls Botanikerin und Obfrau der Königstetter Umweltorganisation FUER, Sohn Helmut, ebenfalls engagierter Biologe, und dessen Familie in Königstetten.

Die Verabschiedung findet am 7. November um 15 Uhr in der Feuerhalle Wien Simmering (gegenüber Tor 2 des Wiener Zentralfriedhofes) statt.

