Sitzenberg-Reidling: Abschied von Frau Professor (110)

Mit ihrem stolzen Alter von 110 Jahren war Amalia Reichard, in ihrer Heimat liebevoll „Frau Professor“ genannt, nicht nur die zweitälteste Niederösterreicherin, sondern auch die drittälteste Österreicherin. Sie musste beide Weltkriege genauso miterleben wie den Zerfall der Donaumonarchie und später die Unabhängigkeit Österreichs.

Ihren Spitznamen bekam sie aufgrund ihrer Tätigkeit als Professorin am Gymnasium Tulln, wo sie von 1943 bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1971 Biologie unterrichtete.

Auch Ex-LH Pröll unter ihren Schülern

Unter ihren ehemaligen Schülern finden sich auch prominente Namen, wie der des ehemaligen Landeshauptmannes, Erwin Pröll. Das Land Niederösterreich würdigt die Pädagogin: „Sie war es auch, die ihn ermutigt hat, später an der Universität für Bodenkultur in Wien zu studieren“, erläutert ein Sprecher der Landespressestelle.

Ihre Nichte, Veronika Gschöpf, ergänzt dazu: Er hat sie öfters besucht und ihr immer Briefe geschrieben, auch nach seiner Zeit als Landeshauptmann. Sie hatte viele Schüler, die sehr an ihr gehangen sind.“

Dabei beginnt die Geschichte von Amalia Reichard nicht in Niederösterreich, sondern in Wien. Als Tochter eines wohlhabenden Kaufmannes wuchs sie dort gemeinsam mit ihren acht Schwestern auf. Eine gute Berufsbildung war ihrem Vater sehr wichtig. Deshalb ermöglichte er all seinen Töchtern, studieren zu können. Das war zur damaligen Zeit, vor allem für Mädchen, alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Übersiedelung nach Eggendorf

Nach dem Abschluss des Studiums unterrichtete die Verstorbene zuerst an der Wiener Neulandschule, bevor die Liebe sie nach Eggendorf führte. Ihre Nichte erzählt: „Sie hat im Jahr 1942, am 24. Dezember, den Doktor Theodor Reichard geheiratet und hat ab dann in Tulln unterrichtet.“ Die Ehe hielt bis zu seinem Tod 1990. Einzig, dass das Paar ungewollt kinderlos blieb, war ein Wermutstropfen.

Nach der Pensionierung konnten Reichard und ihr Mann, ein Diplomingenieur der Agrarwissenschaften, eine große Obstplantage erwerben. Diese bewirtschafteten die beiden gemeinsam mit großer Leidenschaft.

Bis ins hohe Alter aktiv

Nach dem Tod ihres Ehepartners lebte Amalia Reichard bis ins stolze Alter von 102 Jahren selbstständig. Dazu führt Gschöpf weiter aus: „Sie hatte ein Nachbarsehepaar, dass immer da war und ihr in allen Lebenslagen geholfen hat. Die Nachbarschaftshilfe war wirklich toll.“

Auch die beiden Nichten kamen bis zu ihrem Lebensende regelmäßig auf Besuch. Erst, als sie sich eine Fraktur des Oberschenkels zuzog und infolgedessen nicht mehr mobil war, wurde eine 24 Stunden Betreuung notwendig.

Ihre geistige Fitness konnte sie sich weiterhin bewahren. So informierte sich die ehemalige Lehrerin regelmäßig in Fachzeitschriften über die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Als gläubige Christin, die ihren Glauben laut ihrer Familie sehr weltoffen lebte, besuchte die gebürtige Wienerin bis zu ihrem Unfall auch regelmäßig die Sonntagsgottesdienste und war aktives Mitglied ihrer Heimatgemeinde.

