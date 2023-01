Trauer um Großweikersdorfs Altbürgermeister

Werbung

Am vergangenen Samstag verabschiedeten sich Familie, Verwandte, Freunde, Wegbegleiter und viele Großweikersdorfer mit einem würdigen Begräbnis vom hoch angesehenen und bis zuletzt beliebten Altbürgermeister Josef Erber. Er verstarb am 2. Jänner kurz vor seinem 95. Geburtstag.

Sepp Erber engagierte sich – seinem sozialen Empfinden und seiner Dankbarkeit gegenüber seiner Heimat entsprechend – ab 1975 sehr intensiv in der Gemeinde Großweikersdorf, zuerst als Gemeinderat, ab 1980 als Vizebürgermeister und von 1990 bis 1998 als Bürgermeister. Gleichzeitig war er seit 1980 Mitglied der FF Großweikersdorf, Obmann des Seniorenbundes und Gönner und Förderer des Blasmusikvereins Großweikersdorf-Ruppersthal.

Für sein ehrliches Engagement erhielt er zahlreiche Auszeichnungen wie die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Großweikersdorf samt Ehrenring, das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich und das Ehrenzeichen in Silber des Landes Niederösterreich.

1928 als ältester von drei Brüdern in Furth bei Göttweig geboren, verlor Sepp Erber früh seine Eltern. Die drei Waisenkinder wurden auf die Schwestern der verstorbenen Mutter aufgeteilt. Sepp Erber kam zur Kaufmannsfamilie Hummer in Großweikersdorf. Kurz vor Kriegsende wurde er noch zum Volkssturm eingezogen und kam in russische Kriegsgefangenschaft.

Nach seiner Rückkehr nach Österreich startete Erber seine berufliche Laufbahn in der Sozialversicherungsanstalt der Bauern in Wien. Der Ruf seiner Hilfsbereitschaft und seines speziellen Wissens drang bis in die obersten Etagen der NÖ Landesregierung vor, sodass der damalige Landeshauptmann-Stellvertreter und spätere Landeshauptmann Erwin Pröll oftmals die Expertise von Sepp Erber in Anspruch nahm. Daraus entwickelte sich eine tiefe Freundschaft bis zuletzt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.