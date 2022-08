Tulln trauert um Roderich Geyer

Werbung Wagram im Weritas: Anzeige Weinverkostung am 30. 8. 2022 in Kirchberg

Roderich Geyer wurde 1932 in Judenau geboren und verstarb nun kurz nach seinem 90. Geburtstag.

Geyer promovierte in Germanistik und Geschichte und legte 1956 seine Lehramtsprüfungen ab. Seine Unterrichtstätigkeit startete an der HBLA Sitzenberg und führte ihn 1967 an das Gymnasium Tulln. Von 1975 bis 1995 war er Direktor dieser Schule. In dieser Zeit stieg die Schülerzahl stark an, auf ca. 700. Geyer hatte den Neubau des Bundesschulzentrums und die Übersiedlung im Jahr 1980 zu managen.

Die derzeitige Direktorin des Gymnasiums, Irene Schlager, blickt zurück: „Als Deutsch- und Geschichtslehrer hat Roderich Geyer durch seinen Unterricht Schülergenerationen im Sinne der Werte des Humanismus geprägt und im Rahmen der politischen Bildung zu Diskussionen und staatsbürgerlicher Partizipation angeregt. Als Direktor hat er das Gymnasium vorbildlich und mit großem Engagement geleitet.“

Und Schlager ergänzt: „Aufgrund seines scharfen Intellekts war ein Gespräch, das man mit Hofrat Geyer führen durfte, für Gesprächspartner aufschlussreich, zum Teil humorvoll, spannend und immer ein Gewinn. Dabei konnten von aufmerksamen Zuhörern eine tiefgründige Zuversicht und eine religiöse Verwurzelung festgestellt werden, die trotz aller kritischen Weltsicht einen grundsätzlichen Optimismus erkennen ließen.“

Nach seiner Pensionierung konnte sich Geyer in größerem Ausmaß der Geschichte der Stadt Tulln widmen. Er war Vorsitzender des Kuratoriums zur Errichtung der Tullner Museen, stand den Abteilungen „Limesmusem“ und „Stadtarchäologie“ vor und hatte von 1996 bis 2015 die Leitung der Tullner Museen inne. Zuletzt wirkte er bei der Neupositionierung und Neugestaltung des Römermuseums mit.

Seine Verdienste würdigte die Stadtgemeinde im Jahr 1992 mit der Verleihung des Bürgerrechts der Stadt Tulln und im Jahr 2012 mit der Überreichung des Goldenen Ehrenringes der Stadt Tulln.

Es besteht die Möglichkeit, von Roderich Geyer am Donnerstag, 25. August, um 15 Uhr im Rahmen einer Heiligen Messe in der Stadtpfarrkirche St. Stephan Abschied zu nehmen. Die Beisetzung findet auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.

