Wipfinger Erich Schmatz verstorben

Erich Schmatz hat zeit seines Lebens - neben seiner Sorge für die Familie – auch immer seinen freiwilligen Beitrag für das Allgemeinwohl geleistet. Auch geschichtliches Interesse zeigte der Wipfinger Erich Schmatz. Der gebürtige Langenrohrer lebte seit 1969 in Wipfing und erhielt für sein Engagement das Goldene Ehrenzeichen der Gemeinde.

Schmatz war zudem ein engagierter Bürger, der sich für die Trennung der Großgemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing einsetzte, die mit 1. Jänner 1998 erfolgte. Er war ein Mann der ersten Stunde, als es darum ging, die Verhandlungen in der damaligen Großgemeinde Zeiselmauer zu beginnen, und in weiterer Folge nach mehrjährigem zähen Ringen die Trennung durchzusetzen. Als geschäftsführender Gemeinderat (WMW) war er von 1998 bis 2014 engagiert für die Gemeinde Muckendorf-Wipfing und zuvor als Gemeinderat in der Großgemeinde Zeiselmauer tätig.

Als Ortsvorsteher für die Katastrale Wipfing setzte sich der vormalige Obmann des Dorferneuerungs- und

-verschönerungsvereines Wipfing (1996 bis 2006) besonders für diesen Teil der Gemeinde ein, außerdem war er zuständig für das Feldwegenetz und forstwirtschaftliche Belange und vertrat die Gemeinde im Hauptgrabenverband. Vielseitig interessiert und fachkundig konnte er den Gemeinderat beratend in vielen Belangen unterstützen. Da er in seiner Laufbahn auch bei der Flughafenfeuerwehr Langenlebarn viel Erfahrung sammeln konnte, war er in seiner aktiven Zeit auch stellvertretender Feuerwehrkommandant der Feuerwehr.

„Sein trockener, aber auch tiefsinniger Humor wird uns lange in Erinnerung bleiben“, so Altbürgermeister Hermann Grüssinger. „Erich Schmatz war ein Gemeinderat der alten Schule - sehr bedacht, akribisch und engagiert“, zeigt sich auch Bürgermeister Harald Germann traurig über das Ableben.

Erich Schmatz verstarb überraschend im 82. Lebensjahr. Die Beerdigung findet am Freitag, 29. September, um 14 Uhr in Muckendorf statt.