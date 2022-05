Nächste Woche im UFT BOKU-Sommerball: Die Tullner Uni wird zum Tanzsaal

Am Donnerstag, 9. Juni, erstrahlt das UFT wieder als leuchtender Ballsaal. Info: bzw. 0677/64310003. Foto: privat

„Dancing around the world“ heißt es am 9. Juni im Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT).