Markus Haferl feiert als Marktchef in Atzenbrugg den 20er

Vor genau 20 Jahren übernahm Markus Haferl den ADEG Markt in der Bürgermeister-Haferl-Gasse in Atzenbrugg im Bezirk Tulln von seinem Vater. Seitdem setzt sich der Niederösterreicher tagtäglich für die Gemeinde ein und ist tief verwurzelt im Ort. „Das Beste stammt aus unserer Region“ bringt es der Kaufmann auf den Punkt, was seit vier Generationen der Leitgedanke des Familienunternehmens ist.

Kaufmannsfamilie in vierter Generation

Das Kaufmanns-Gen wurde Markus Haferl quasi in die Wiege gelegt, denn bereits im Jahr 1909 eröffnete Urgroßvater Friedrich Haferl das Kaufhaus Haferl im Ortskern von Atzenbrugg und stellte in einer Gemischtwarenhandlung Produkte des täglichen Bedarfs bereit. 1953 übernahm sein Sohn Friedrich Haferl Junior das Kaufhaus, bevor 1974 dessen Sohn Peter Haferl übernahm und 1996 am Ortsrand von Atzenbrugg einen modernen Supermarkt errichtete. Seit 2003 erfüllt Markus Haferl in vierter Generation den Nahversorgungsauftrag in der Gemeinde – er vergrößerte und modernisierte die Verkaufsfläche und errichtete ein Bistro.

ADEG Haferl ist ein Familienbetrieb und so findet der Marktleiter Markus Haferl – der überall mitanpackt - Unterstützung aus seiner Familien. Seine Frau Petra Haferl zeichnet für den kaufmännischen Teil verantwortlich und überall mithelfend findet man Mutter Maria Haferl im Geschäft. Die nächste Generation wächst mit Tochter Sophie und Sohn Jonas bereits heran.

Das Beste stammt aus unserer Region

Innovatives Handeln und nachhaltiges Wirtschaften sind bei ADEG Haferl gelebte Praxis. So legt der Kaufmann großen Wert auf natürliche, regionale und biologische Lebensmittel und pflegt gute Beziehung zu den heimischen Betrieben und Lieferant:innen. „Besonders Produkte aus der Region liegen uns sehr am Herzen. Deshalb wird das Angebot ständig erweitert, da kurze Transportwege und das Erhalten von Arbeitsplätzen in der Umgebung wichtig für uns alle sind“, sagt Haferl. Auch geht der Kaufmann aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vor: Produkte, bei denen der Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums kurz bevorsteht, werden an bedürftige Familien in der Region verschenkt. Sollte doch etwas übrigbleiben, wird es zur freien Entnahme auf den Einpacktisch gelegt.

Engagement auf allen Linien

Das Engagement von Markus Haferl in der Gemeinde erstreckt sich von der Nahversorgung über die Unterstützung von sozialen Projekten bis hin zur Teilnahme am Vereinsleben. So ist er aktives Mitglied bei der Feuerwehr Atzenbrugg und Obmann der Blasmusik Heiligeneich. Gemeinsam mit Mitgliedern anderer Vereine bringt er sich aktiv in die geplante Umgestaltung des Gartens vom Schloss Atzenbrugg ein, damit dort eine funktionale Infrastrukturhütte mit Kühlzelle und Lagerraum für Veranstaltungen im Schlosshof etabliert weren kann.

