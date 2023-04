Heiligeneich: Kauf im Ort - sichere Arbeitsplätze

Von der Blasmusik Heiligeneich unter Kapellmeister Maximilian Weninger musikalisch umrahmt und in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, darunter Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, Bezirkshauptmann Andreas Riemer, Bürgermeisterin Beate Jilch, Gerda Rogers und Frenk Schinkels, wurde das Jubiläum 10 Jahre Zentrum Heiligeneich mit Kommerzialrat Peter Schaider gebührend gefeiert. Durch den langersehnten Regen wurde die Feierstunde in die Halle der Freiwilligen Feuerwehr Heiligeneich verlegt, die Kameraden übernahmen auch die Bewirtung der zahlreichen Gäste.

Weitsichtige Initiativen

Vor 20 Jahren wurde es wirtschaftlich in Heiligeneich immer ruhiger. Um das Aussterben des Ortskerns zu verhindern, startete Initiator und Bauherr Peter Schaider mit Vertretern der Marktgemeinde die Idee für ein Einkaufszentrum. Dem weitsichtigen und in Heiligeneich geborenen Unternehmer war schnell klar, dass etwas bewegt werden muss. Mit dem Ankauf von Grundstücken im Zentrum und der Eröffnung des Unimarktes wurde für eine Nahversorgung der Heiligeneicher Bevölkerung gesorgt. „Es mussten harte Verhandlungen und schwere Kämpfe ausgefochten werden, um die heutigen Betriebe, wie BIPA, NKD und Tedi zu bewegen, sich in Heiligeneich anzusiedeln“, erinnert sich Peter Schaider in seiner Ansprache. Doch letztendlich sind heute – 10 Jahre später - das Zentrum Heiligeneich gemeinsam mit weiteren Betrieben, der Raiffeisenkasse und der Apotheke ein beliebter Einkaufspunkt geworden.

Bürgermeisterin Beate Jilch erinnerte an die damaligen Gemeindevertreter, die mit Investor Peter Schaider den Grundstein legten. Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann lobte den Visionär Peter Schaider für seine Initiativen, der damit die Basis für das Wachstum der Gemeinde legte und gute Arbeitgeber brachte. Gerda Rogers zog die Gewinner bei der anschließenden großen Tombola mit zahlreichen und wertvollen Preisen.

