Tipps von Biogärtner Karl Ploberger in Tulln

An der Donaulände befindet sich der erste Tullner Kräuternaschgarten. Die Initiative „Alter(n) in unserer Mitte“ wird diesen Garten in Schuss halten. Biogärtner Karl Ploberger stand beim ersten Treffen mit Beratung über natürliche Pflege zur Seite. Der rege Austausch übers ökologische Gärtnern beinhaltete aktuelle Ideen und Neuerungen aus der Gartenbranche.

Gesucht werden noch Personen 60+, die in ihrer Freizeit beim Kräuternaschgarten anbauen, pflegen, gießen und ernten wollen. Besonders jene, die gerne garteln, aber keinen eigenen Garten (mehr) besitzen, die gerne Zeit mit Gleichgesinnten verbringen.

