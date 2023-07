Zwei neue Gartenpädagoginnen im Bezirk Tulln

Unter den Absolventinnen und Absolventen sind Heidelinde Daniel aus St. Andrä-Wördern und Karin Pickl-Herk aus Absdorf. In ihren Abschlussarbeiten thematisierten sie „Barfußparcours mit SchülerInnen 1. bauen und 2. benutzen“ und „Island of rest for insects and humans“.

„Der Schulgarten wird als Lehr- und Lernraum vorgestellt, der Natur- und Stoffkreisläufe begreifbar und die biologische Vielfalt erlebbar macht. Er eignet sich optimal zur Vermittlung von theoretischen Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten“, informiert Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“. Der Lehrgang ist auf Pädagogikstudentinnen und -studenten und Pädagoginnen und Pädagogen der Volks- und Sonderschulen, Sekundarstufen sowie Nachmittagsbetreuung ausgerichtet.

Gartenpädagogik kommt fächerübergreifend zum Einsatz

Ziel des Lehrgangs ist die Einführung in die Wirkung, Inhalte und Methodik der Gartenpädagogik sowie die Vorstellung des naturnahen Schulgartens als vielseitiger Lern- und Erlebnisraum. Anhand vielseitiger Themen von Gemüseanzucht bis Nützlingsförderung wird aufgezeigt, welche besonderen Möglichkeiten das Lernen im Garten und die Natur vor der Schultüre in Anlehnung an den Lehrplan bieten. Nicht nur das Schulfach Biologie und Sachunterricht, sondern auch Mathematik, Kreativfächer oder der fächerübergreifende Unterricht finden Beachtung.

„Ein großer Dank an die Studentinnen und Studenten, die sich mit vollem Elan der Vermittlung von neuen Lehrinhalten erfolgreich gestellt haben“, sagt Batakovic. 24 Teilnehmende aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg, Tirol und Wien absolvierten erfolgreich den Lehrgang.

Im Sommersemester 2024 findet an den Standorten Wien und Tulln der nächste Hochschullehrgang Gartenpädagogik statt. Information und Voranmeldung beim „Natur im Garten“-Telefon unter 02742/74 333.